Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии
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Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии

Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии
Певица Лолита Милявская не собирается отменять свои концерты. Артистка разместила в телеграм-канале видеообращение, в котором заявила, что не поступит по примеру своих коллег, отменивших концерты. Лолита Милявская, которая сейчас находится на гастролях в Иваново, заявила, что продолжит выступать. «Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли, потому что считаю свою работу и работу коллег сродни работе психотерапевтов. То, что я наблюдаю, это безумие. Безумие в виде паники. Именно паника — советчик в любые времена, она разрушает психику», — сказала Лолита Милявская.
Лолита Милявская отметила, что концерты — это ее миссия по поддержке людей в трудной ситуации на фоне событий в мире. «Каждый концерт дает желание жить, наверное, в течение четырех-пяти дней. А это уже очень много. Это важно для принятия решений. И я тот человек, который думает о будущем. Я уверена, что оно у нас будет», — заключила Лолита Милявская.
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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