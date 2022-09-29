Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации

Певица Лолита Милявская теряет близких людей из-за паники. Артистка в телеграм-канале сделала заявление о своих недавних утратах. «За последнее время я потеряла пять товарищей. Все покинули эту Землю. Часть из них не справилась именно с состоянием паники. Это не касается Бори Моисеева, который духом был сильнее многих, кого я знала. У каждого свой фронт работ, как бы это ни звучало», — написала Лолита Милявская.Этим певица решила объяснить, почему не будет отменять концерты. Звезда призвала поклонников не поддаваться панике. Свои выступления и выступления ее коллег по шоу-бизнесу Лолита Милявская назвала практически психотерапевтическими сеансами, после которых будет хотеться жить в течение 4–5 дней. «А это уже очень много. Это важно для принятия решений. И я тот человек, который думает о будущем. Я уверена, что оно у нас будет», — высказалась Лолита Милявская.