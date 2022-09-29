Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»
Борис Моисеев скончался у себя дома в центре Москвы 27 сентября. Его бездыханное тело нашел дома Сергей Горох — скорая лишь констатировала смерть легенды российского шоу-бизнеса.
С Борисом Моисеевым долгие годы очень дружила певица Лолита. По ее словам, их связывало одиночество — нередко певец приезжал к ней домой и рассказывал о жизни. Была у них и совместная мечта.
«Мы с Борей часто у меня на кухне сидели, после концерта собирались. Говорили, что откроем дом престарелых, продав все наше имущество, чтобы там доживать. Хотели брать молодежь и рассказывать про наши боевые подвиги», — делится Лолита в интервью.
По ее словам, принимать соболезнования в связи с кончиной Моисеева может только его друг и арт-директор Сергей Горох, который 12 лет после инсульта был рядом с Борисом и помогал ему в самые трудные моменты. Благодаря нему он оправился после первого инсульта и вышел на сцену, а затем в 2015-м решил покинуть сцену.
Исполнительница хита «Пошлю его на небо» также обмолвилась, что смерть для Моисеева стала избавлением от страданий. Ранее он на протяжении многих лет работал каждый день и постоянно фонтанировал идеями, поэтому выход на пенсию для него стал настоящим ударом.
«Уход Борис в тот мир — это благо. А для нас это еще и одно напоминание, что наша профессия — это да. Подумайте о детях, когда будете отдавать их в нашу сферу», — пессимистично сказала Лолита.
Напомним, Моисеев пережил три инсульта. Последние годы он жил затворником в собственной квартире, при этом исполнитель хита «Звездочка» не был стеснен в средствах и получал хорошие авторские отчисления.