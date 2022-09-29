Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»

Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»

Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»

Борис Моисеев скончался у себя дома в центре Москвы 27 сентября. Его бездыханное тело нашел дома Сергей Горох — скорая лишь констатировала смерть легенды российского шоу-бизнеса.


С Борисом Моисеевым долгие годы очень дружила певица Лолита. По ее словам, их связывало одиночество — нередко певец приезжал к ней домой и рассказывал о жизни. Была у них и совместная мечта.

«Мы с Борей часто у меня на кухне сидели, после концерта собирались. Говорили, что откроем дом престарелых, продав все наше имущество, чтобы там доживать. Хотели брать молодежь и рассказывать про наши боевые подвиги», — делится Лолита в интервью.

По ее словам, принимать соболезнования в связи с кончиной Моисеева может только его друг и арт-директор Сергей Горох, который 12 лет после инсульта был рядом с Борисом и помогал ему в самые трудные моменты. Благодаря нему он оправился после первого инсульта и вышел на сцену, а затем в 2015-м решил покинуть сцену.

«Еще мы боялись и шутили: кого-то не станет, надо будет кому-то открывать квартиру, когда уже будет поздно. Смеялись, главное, чтобы не провонять трупным ядом квартиру», — заявила певица в интервью «России 1» на шоу «Малахов».

Исполнительница хита «Пошлю его на небо» также обмолвилась, что смерть для Моисеева стала избавлением от страданий. Ранее он на протяжении многих лет работал каждый день и постоянно фонтанировал идеями, поэтому выход на пенсию для него стал настоящим ударом.

«Уход Борис в тот мир — это благо. А для нас это еще и одно напоминание, что наша профессия — это да. Подумайте о детях, когда будете отдавать их в нашу сферу», — пессимистично сказала Лолита.

Напомним, Моисеев пережил три инсульта. Последние годы он жил затворником в собственной квартире, при этом исполнитель хита «Звездочка» не был стеснен в средствах и получал хорошие авторские отчисления.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать любовнику — осужденному пожизненно убийце
Из тюрьмы освободили надзирательницу, которая помогла сбежать
В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»
В Китае прокомментировали аварию на «Северном потоке»
В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для предприятий
В Госдуме предложили установить квоты на бронь от мобилизации для
Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом квартиру, когда ее придут вскрывать»
Лолита: «С Моисеевым шутили: главное не провонять трупным ядом
Привлекают внимание и ловят на себе взгляды окружающих: астрологи назвали самые красивые знаки зодиака
Привлекают внимание и ловят на себе взгляды окружающих: астрологи
Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
Церковный календарь православных праздников на октябрь 2022 года
В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»
В США допустили причастность Байдена к инциденту на «Северных потоках»
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов
CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн копий
CD Projekt Red объявила, что продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 млн
Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами
Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть
Мобилизованных защитят от коллекторов
Мобилизованных защитят от коллекторов
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь щитовидной железы может вернуться»
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь

Топ на сегодня

Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел невесту-американку. Революционер Боря Моисеев
Первый в СССР, кто осмелился на каминг-аут, но потом нашел
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Стал известен порядок розыска уклоняющихся от повестки россиян
Стал известен порядок розыска уклоняющихся от повестки россиян
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей "брызнула" ей в рот
Женщина три дня провела в больнице после того, как собака с диареей
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли, Айрис Лоу, Мэй Маск посетили показ Dior
Неделя моды в Париже: Натали Портман, Эль Макферсон, Шейлин Вудли,

Еще по теме

Бориса Моисеева, лежащего на полу в своей квартире, обнаружил его директор
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Подробности смерти Бориса Моисеева
Брат Моисеева обвинил в смерти певца его директора