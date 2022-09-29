Лунный день сегодня 29 сентября 2022 года
В лунном календаре отражены основные прогнозы и подсказки астрологов на этот день. С их помощью вам станет намного проще планировать дела и обойти любые неприятности в этот четверг стороной.
Сегодня ожидается прекрасный день, однако, заслуга в этом не Луны, а Венеры, которая перейдет в Знак Весов. Любые новые начинания могут привести в большому успеху. В день этот день астрологи рекомендуют не терять времени даром, поскольку привлечь в жизнь удачу будет не так сложно, как обычно. Старайтесь не переживать по мелочам и продолжать путь к мечте.
Фаза Луны: начинается 5 лунный день. Луна в начале фазы роста, но она уже успеет набрать некоторую силу. Она все еще пребывает в Знаке Скорпиона, который раскроет свой потенциал. Такое положение ночного светила не самое лучшее, но Венера сгладит все острые углы.
Магнитные бури 29 сентября: магнитных бурь не ожидается, так как Солнце в последние дни был спокойным.
Что принесет удачу сегодня
физическая активность;
оптимизм;
общение;
решение важных задач;
творчество.
Что отпугнет успех в этот день
лень;
безответственность;
неосмотрительность в покупках;
агрессия.
Домашние дела по лунному календарю
В день переходы Венеры в Весы и пребывания Луны в Скорпионе можно не зацикливаться на уборке и иных домашних заботах, но при желании вы легко можете полностью посвятить себя этим делам, если они принесут вам пользу и хорошее настроение. Можно побаловать себя, занявшись приготовлением вкусных блюд. Попробуйте украсить помещение восточными талисманами удачи. Это поможет улучшить энергетику дома сейчас и в долгосрочной перспективе. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro. ru считают, что лучшего времени для таких дел просто не придумать.
Одежда и талисманы удачи на этот четверг
Цветовая гамма вашей одежды в дни пребывания Луны в Скорпионе должна изобиловать синим, черным. Эти цвета будут максимально полезными, поскольку смогут усмирить буйный нрав растущей Луны.
Венера даст нам сил, поэтому единственное, что нам необходимо — это внимательность. Даровать ее нам помогут украшения из платины, а также минералы типа лазурита и аксинита. Если вы ищете новые возможности в бизнесе, то воспользуйтесь помощью опала.
Настроение и здоровье 29 сентября
Четверг станет удачным днем для возобновления или продолжения физических тренировок. Умеренная физическая активность поможет оставаться в хорошем настроении, а также повысить тонус организма. Спортсмены и подготовленные люди могут смело повышать нагрузки.
В эти сутки может удачно пройти смена рациона питания, которая позволит разгрузить организм и даже похудеть. Не обязательно садиться на диету: можно заменить жирную и острую пищу более полезными продуктами. Хорошо на настроении скажутся прогулки и общение с людьми.
Любовь и общение в 5 лунный день
Этот день — прекрасное время для новых знакомств, поэтому одиноким сердцам в эти сутки не стоит засиживаться в четырех стенах. Можно зарегистрироваться на сайтах знакомств, либо попробовать познакомиться с кем-нибудь интересным в реальной жизни. Луна и Венера помогут обрести вторую половинку.
Семейным парам астрологи советуют забыть о разногласиях и провести время в кругу семьи за совместными делами или ужином. Можно попробовать устроить небольшой праздник домочадцам, сделать внеплановый подарок ребенку, попробовать навестить родителей, бабушек и дедушек.
Финансы и работа по лунному календарю
В деловой среде новые знакомства тоже будут полезными. Они помогут изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Новые договоренности с коллегами, партнерами или начальством могут стать началом выгодного сотрудничества. Главное — не обещать того, что вы не сможете выполнить.
Покупки в 5 лунный день помогут поднять настроение, но тратить много денег не стоит из-за вероятности столкнуться с мошенничеством. Венера сделает активными всех, включая недобросовестных людей, поэтому лучше быть чуточку внимательнее при заключении сделок. Тем, кто проявит активность с самого утра, улыбнется удача.