Лунный день сегодня 29 сентября 2022 года

Вадим Карасев

В лунном календаре отражены основные прогнозы и подсказки астрологов на этот день. С их помощью вам станет намного проще планировать дела и обойти любые неприятности в этот четверг стороной.

Сегодня ожидается прекрасный день, однако, заслуга в этом не Луны, а Венеры, которая перейдет в Знак Весов. Любые новые начинания могут привести в большому успеху. В день этот день астрологи рекомендуют не терять времени даром, поскольку привлечь в жизнь удачу будет не так сложно, как обычно. Старайтесь не переживать по мелочам и продолжать путь к мечте.

Фаза Луны: начинается 5 лунный день. Луна в начале фазы роста, но она уже успеет набрать некоторую силу. Она все еще пребывает в Знаке Скорпиона, который раскроет свой потенциал. Такое положение ночного светила не самое лучшее, но Венера сгладит все острые углы.

Магнитные бури 29 сентября: магнитных бурь не ожидается, так как Солнце в последние дни был спокойным.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

физическая активность;оптимизм;общение;решение важных задач;творчество.лень;безответственность;неосмотрительность в покупках;агрессия.

В день переходы Венеры в Весы и пребывания Луны в Скорпионе можно не зацикливаться на уборке и иных домашних заботах, но при желании вы легко можете полностью посвятить себя этим делам, если они принесут вам пользу и хорошее настроение. Можно побаловать себя, занявшись приготовлением вкусных блюд. Попробуйте украсить помещение восточными талисманами удачи. Это поможет улучшить энергетику дома сейчас и в долгосрочной перспективе. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro. ru считают, что лучшего времени для таких дел просто не придумать.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Цветовая гамма вашей одежды в дни пребывания Луны в Скорпионе должна изобиловать синим, черным. Эти цвета будут максимально полезными, поскольку смогут усмирить буйный нрав растущей Луны.

Венера даст нам сил, поэтому единственное, что нам необходимо — это внимательность. Даровать ее нам помогут украшения из платины, а также минералы типа лазурита и аксинита. Если вы ищете новые возможности в бизнесе, то воспользуйтесь помощью опала.

Настроение и здоровье 29 сентября

Четверг станет удачным днем для возобновления или продолжения физических тренировок. Умеренная физическая активность поможет оставаться в хорошем настроении, а также повысить тонус организма. Спортсмены и подготовленные люди могут смело повышать нагрузки.





В эти сутки может удачно пройти смена рациона питания, которая позволит разгрузить организм и даже похудеть. Не обязательно садиться на диету: можно заменить жирную и острую пищу более полезными продуктами. Хорошо на настроении скажутся прогулки и общение с людьми.

Любовь и общение в 5 лунный день

Этот день — прекрасное время для новых знакомств, поэтому одиноким сердцам в эти сутки не стоит засиживаться в четырех стенах. Можно зарегистрироваться на сайтах знакомств, либо попробовать познакомиться с кем-нибудь интересным в реальной жизни. Луна и Венера помогут обрести вторую половинку.

Семейным парам астрологи советуют забыть о разногласиях и провести время в кругу семьи за совместными делами или ужином. Можно попробовать устроить небольшой праздник домочадцам, сделать внеплановый подарок ребенку, попробовать навестить родителей, бабушек и дедушек.

Финансы и работа по лунному календарю

В деловой среде новые знакомства тоже будут полезными. Они помогут изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону. Новые договоренности с коллегами, партнерами или начальством могут стать началом выгодного сотрудничества. Главное — не обещать того, что вы не сможете выполнить.

Покупки в 5 лунный день помогут поднять настроение, но тратить много денег не стоит из-за вероятности столкнуться с мошенничеством. Венера сделает активными всех, включая недобросовестных людей, поэтому лучше быть чуточку внимательнее при заключении сделок. Тем, кто проявит активность с самого утра, улыбнется удача.