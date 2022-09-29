Мария Шумакова сыграла свадьбу

Актриса Мария Шумакова тайно вышла замуж. Около года назад в СМИ ходили слухи об отношениях звезды «Сладкой жизни» Марии Шумаковой с сотрудником Comedy Club Production Славой Гусевым. И вот сегодня артистка сообщила, что вышла за него замуж. Шумакова не стала рассказывать в подробностях о свадьбе, лишь отметила, что очень счастлива. «Поженились мы со Славой», — призналась 33-летняя Мария в личном блоге. Сейчас артистка принимает поздравления от коллег и поклонников. «Как рада за вас! Долгих лет счастливой жизни!»; «Маша, ты достойна этого!»; «Какие хорошие новости!»; «Побольше бы таких радостных вестей, Мария!»; «Счастья вам и прекрасных детей!» — расчувствовалась публика. К слову, ранее Мария Шумакова предпочитала не делиться подробностями личной жизни. Известно, что несколько лет назад у актрисы был роман с бизнесменом Артемом Дертевым. Влюбленные проживали в Риге, где занимались творческими проектами.Как-то Шумаковой приписывали беременность, но она опровергала данную информацию. «Отвечаю. Я не жду ребенка. Уверена, что милый бэбик не может помешать карьере: есть куча примеров, когда актрисы снимались до родов, и сразу же после них бежали в кадр. Это, скорее, про ответственность. Пока готова нести ее только за себя. Хочется путешествовать, изучать мир и людей. На все вопросы, мол, «скоро 30», просто не отвечаю. Во-первых, медицина шагнула широко вперед — ЭКО, суррогатное материнство и прочие радости жизни позволяют стать мамой тогда, когда ты к этому действительно готова. На мой взгляд, это революция в жизни женщины, если несколько десятков лет мы руководствовались биологическими часами в построении семейной жизни, теперь — исключительно желанием и готовностью. По-моему, это дико круто!» — рассуждала она еще в 2018 году. О нынешнем избраннике Марии мало что известно, он тоже предпочитает сторониться публичности. «У меня совершенно обычная семья: родители всю жизнь проработали на местной швейной фабрике, мама — ветеран труда. Я младший ребенок в семье, да еще и поздний», — скромно делился Слава Гусев.