Матвиенко встретится со спикером Нацсобрания Зимбабве
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Матвиенко встретится со спикером Нацсобрания Зимбабве

Матвиенко встретится со спикером Нацсобрания Зимбабве

В четверг, 29 сентября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится с председателем Национального собрания парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой, находящимся с официальным визитом в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.

Накануне Муденда выступил на пленарном заседании Госдумы и встретился с председателем палаты Вячеславом Володиным. Встреча спикера Нацсобрания парламента Зимбабве с Матвиенко состоится в 12:00 мск, уточняется в сообщении.

Отметим, Россия и Зимбабве активно развивают межпарламентские связи и поддерживают активный политический диалог. Так, в июне российская делегация во главе со спикером Совфеда посещала республику, в ходе визита Матвиенко встретилась с Мудендой и президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

В рамках переговоров с председателем Национального собрания, спикер Совете Федерации указала на необходимость вывести торгово-экономические и инвестиционные связи на уровень, который будет соответствовать политическим доверительным отношениям.

«Придаем большое значение межпарламентскому сотрудничеству, которое призвано содействовать исполнению договоренностей на высшем уровне, и рассчитываем на его дальнейшее продвижение», — сказала глава Совета Федерации. 

В последнее десятилетие Россия активно возвращается в Африку для взаимовыгодного дружественного сотрудничества, отметила Матвиенко по итогам встречи с Мнангагвой.

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По материалам: pnp.ru

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