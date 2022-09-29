Мода на осень и зиму 2022-2023: главные тренды

При создании одежды на осень 2022-2023 года дизайнеры попытались вернуть яркость и неординарность. Это связано с карантинными ограничениями, а также изменениями в модных трендах этого сезона. Модельеры не побоялись сочетать экстравагантность, шик и гламур, при этом не забывая и о комфорте.

Модные тренды осени и зимы 2022-2023





Модельеры в сезоне на осень-зиму 2022-2023 года отказались от выбора между вызывающими моделями и практичным стилем одежды. Они попытались сочетать эти противоположные направления для того, чтобы покупатель смог удовлетворить все свои запросы.

Главными трендами сезона осень-зима 2022-2023 стали:

искусственный мех;

тренчи во всех вариациях;

базовые белые майки, футболки и рубашки;

яркость цветов, особенно популярен в этом сезоне Very Peri и все его оттенки;

многослойная одежда;

вещи крупной вязки и бомберы;

стиль Таксидо.

И если из списка самых популярных трендов сезона исключить «оголенные» платья и корсеты, которые так любят включать в показ мод дизайнеры одежды, то можно получить практические рекомендации, что помогут идти в ногу с модой.

Мех в верхней одежде





Многие известные дизайнеры в своих коллекциях использовали верхнюю одежду из искусственного меха. И если Стелла Маккартни и ранее была сторонницей экологического подхода в моде, то сейчас ее взгляды поддержали Мишель Корс, Том Форд и дизайнеры дома моды Баленсиага. В тренде не только меховые шубы, но и бомберы с меховыми воротниками, а также пальто с меховым декором. При выборе такой одежды следует обращать внимание на качество материала, чтобы не испортить свой внешний вид.

Тренчи в самых разных стилях





Выбирая одежду на осень-зиму, не стоит забывать и о базовых вещах гардероба. Дизайнеры советуют обратить внимание на классический бежевый тренч. Он станет базой к вашим вещам, позволяя всегда выглядеть современно и модно. Плюсом такой модели станет и ее длительность использования.

Дизайнеры представили различные модели на любой вкус– от классики до тренча-платья от британской компании Burberry.

Базовые белые вещи и цветные тренды сезона





Модным трендом осени остаются белые майки, футболки и рубашки в мужском стиле. Их можно сочетать как с кожаными вещами, так и с обычными джинсами и классическими юбками и брюками.

Кроме белого цвета, в моде цвет Very Peri и все его оттеночные вариации. Этот цвет в прошлом году был признан Pantone как доминирующий в моде на 2022 год. Он представляет собой сочетание синего и фиолетово-красных оттенков. Именно Very Peri был избран многими модельерами для создания неординарного и яркого образа. Этот цвет можно использовать как целостный образ, так и в сочетании с другими цветами – белым, серым, желтым, зеленым, синим или красным.

Вязаные вещи и бомберы





Теплые вязаные вещи уже долгое время держатся в моде осенне-зимнего периода. Можно смело пополнять гардероб платьями, свитерами, вязаными костюмами разных техник. Этот тренд не только практичен, но и очень удобен. Модельеры советуют пополнить гардероб объемными вязаными свитерами с цветочной вышивкой.

Любители спортивного стиля могут использовать в своем гардеробе бомберы. Они могут быть как более легкими для осени, так и утепленными для зимы 2022-2023 года. Дизайнеры советуют не бояться экспериментов, сейчас в моде как яркие розовые цвета, так и неоновые оттенки, а также декор из меха. Ими можно заменить классические куртки или осеннее пальто, делая свой образ более современным.

Стиль Таксидо и многослойность





Выбирая брючный костюм для офиса, женщинам советуют приглядеться к стилю Таксидо. И если ранее он был привычным для мужчин, то в осенне-зимнем сезоне 2022-2023 он плавно перекочевал в женский гардероб. Темно-синий или черный цвет костюма в сочетании с атласными отворотами можно соединять и с офисными юбками, и с брюками, и даже с джинсами.

В моду этого сезона вошли и длинные вещи в пол. Длина макси прекрасно сочетается с многослойными вещами – платьями, юбками и даже тренчами.