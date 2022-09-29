Мораторий на требования к публикациям российских ученых в зарубежных изданиях продлили

Требования к публикационной активности российских ученых в изданиях, индексируемых в международных базах данных, не будут применять до конца 2023 года, а не 2022 года, как планировалось ранее. Такое постановление Правительства от 19 сентября 2022 года № 1655 вступает в силу 29 сентября.

Также до конца 2023 года не применяются требования по участию российских ученых в зарубежных научных конференциях и целевые значения показателей, связанных с публикационной активностью по результатам таких конференций.





В мае этого года аспиранты нескольких российских вузов не смогли защитить диссертации и получить свои кандидатские степени. Ведь для этого нужно опубликовать статьи в журналах, индексируемых на иностранных интернет-площадках Scopus и Web of Science. Но доступ к таким базам для России был ограничен из-за санкций.



