Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян
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Мошенники придумали новый способ кражи данных россиян

Мошенники придумали новый способ кражи данных россиянСпециалисты In4security предупредили россиян о мошенниках, взламывающих Telegram-аккаунты

Компания In4security, занимающаяся вопросами информационной безопасности, предупредила о новом способе обмана, который придумали мошенники на фоне объявления частичной мобилизации. Как сообщается в Telegram-канале компании, злоумышленники крадут данные россиян и взламывают их аккаунты в Telegram.

Специалисты компании обнаружили в российском сегменте интернета мошеннический сайт, который внешне похож на портал «Госуслуги». Отмечается, что ресурс предлагает пользователям проверить наличие своего имени в списке россиян, которых собираются призвать на службу. На самом деле список является фейковым.

Сначала юзеров просят ввести ФИО и номер телефона, а затем — код из СМС-сообщения. В результате мошенники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы.

В In4security добавили, что сервисов для проверки имени в мобилизационном списке не существует. В заключение специалисты компании призвали россиян беречь свои личные данные.

Ранее в сети начали распространяться фейковые списки россиян, которых якобы коснется частичная мобилизация. Как выяснили эксперты по кибербезопасности, появившиеся в интернете базы представляют собой компиляции данных из утечек компаний «Яндекс.Еда», Delivery Club и СДЭК, которые произошли весной и летом 2022 года.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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