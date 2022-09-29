На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
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На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами

На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
В очередной раз в Дом-2 устроили конкурс на вылет пар за ворота. При этом уже бывалые участники решили передать свой опыт молодёжи, но в действительности они просто смеются и пиарятся за чужой счёт. Очередные состязания на Дом-2 приведут к тому, что с проекта будут вылетать буквально пары. При этом уже опытные участники решили обучать новичков, хотя у самих в отношениях не всё так гладко.

Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков стали уделять повышенное внимание Карине Беловой и ее молодому человеку — Александру. Крис постоянно смеётся, издевается и придумывает паре очень неприятные испытания. Барзиков также над ними откровенно издевается. Неудивительно, что после такого пара может сама решить уйти с проекта.

Алену Опенченко также обрадовала очередная возможность унизить участников Дом-2. Девушка является профессионалом в области спонтанно начатых отношений и рыданий в гардеробной. Поэтому опыт она также решила передать молодой паре. Только не понятно, чего теперь поклонникам телешоу знать от ещё одних Козловых, хотя даже первых выставить пока не удалось?

Екатерина Горина и Алексей Безус со своими липовыми отношениями тоже не отстают. Лучше было бы устраивать состязание между старожилами. Наблюдать за тем, как они изводят друг друга было бы значительно интереснее.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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