На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
Сегодня, 05:40 Вадим Карасев
В очередной раз в Дом-2 устроили конкурс на вылет пар за ворота. При этом уже бывалые участники решили передать свой опыт молодёжи, но в действительности они просто смеются и пиарятся за чужой счёт. Очередные состязания на Дом-2 приведут к тому, что с проекта будут вылетать буквально пары. При этом уже опытные участники решили обучать новичков, хотя у самих в отношениях не всё так гладко.
Кристина Бухынбалтэ и Иван Барзиков стали уделять повышенное внимание Карине Беловой и ее молодому человеку — Александру. Крис постоянно смеётся, издевается и придумывает паре очень неприятные испытания. Барзиков также над ними откровенно издевается. Неудивительно, что после такого пара может сама решить уйти с проекта.
Алену Опенченко также обрадовала очередная возможность унизить участников Дом-2. Девушка является профессионалом в области спонтанно начатых отношений и рыданий в гардеробной. Поэтому опыт она также решила передать молодой паре. Только не понятно, чего теперь поклонникам телешоу знать от ещё одних Козловых, хотя даже первых выставить пока не удалось?
Екатерина Горина и Алексей Безус со своими липовыми отношениями тоже не отстают. Лучше было бы устраивать состязание между старожилами. Наблюдать за тем, как они изводят друг друга было бы значительно интереснее.
По материалам: life-dom2