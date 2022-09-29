На Xbox уже доступно обновление Labor of Love для Terraria, с новыми достижениями

Вадим Карасев





На всех актуальных игровых платформах игра Terraria получила обновление под названием Labor of Love, которое распространяется под номером 1.4.4. Это крупный апдейт, который впервые выходит одновременно на всех платформах: PC, консолях и мобильных устройствах. Апдейт распространяется бесплатно и добавляет в игру много нового контента.

С Labor of Love в Terraria появятся новые NPC, новое снаряжение, новые питомцы и многое другое. Разработчики обещают, что это обновление станет последним контентным (ранее они уже не раз подобное говорили). После выхода апдейта Labor of Love создатели Terraria намерены перейти к вопросу реализации кроссплатформенного мультиплеера в игре.

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С обновлением Labor of Love в Terraria появились 3 новых достижения на Xbox, суммарно на 90 Gamerscore. Список новых достижений можно посмотреть здесь.