Напольная плитка под камень – критерии выбора

Вадим Карасев

Несколько лет подряд для отделки помещений дизайнеры используют плитку с имитацией натуральных материалов. Керамика практична и цены на неё ниже, чем на камень или мрамор. Также преимуществом напольной плитки под камень является устойчивость к истиранию. Напольная плитка под камень хорошо будет смотреться в квартире, офисном помещении или доме.

Плитка – экологически чистый материал, поэтому даже под воздействием высоких температур, она не будет выделять вредных веществ. Материал имеет неоднородную фактуру, которая присуща камню - это могут быть прожилки или пористость.

Критерии выбора напольной плитки под камень

- В первую очередь необходимо определиться, в каком помещении будет использоваться материал. В случае если это квартира или дом следует выбирать напольную плитку, а для помещений с большой проходимостью лучше отдать предпочтение - керамограниту, так как он выдерживает большие нагрузки.

- Для того, чтобы плитка гармонично смотрелась в определенном стиле интерьера необходимо правильно подобрать цветовую гамму напольного покрытия.

- Формат плитки. Лучше выбирать такой размер материала, чтобы в процессе его укладки было как можно меньше обрезков.

- Вид поверхности. В ванной комнате или на кухне лучше использовать керамику с матовой поверхностью, так как она менее скользкая.

- Производитель. Покупать плитку стоит только у проверенных производителей, которые уже давно зарекомендовали себя на рынке. Это могут быть как российские фабрики, так и европейские.

Коллекции напольной плитки под камень

Серия настенной плитки и керамогранита в матовой и глянцевой поверхностях. Дополнена декорами и мозаикой. Цвета – белый и серый. Форматы: 35x90 см, 17x114 см, 30x60 см, 60x60 см, 60x90 см. Страна производства Испания.

В коллекции представлена настенная и напольная плитка в матовой поверхности. Дополнена спец. элементами. Цвет – бежевый. Форматы: 31x60 см, 43x43 см. Страна производства Испания.

Коллекция настенной и напольной плитки в матовой и рельефной поверхности. Цвета – серый и оттенки бежевого. Форматы: 20x60 см, 43x43 см. Страна производства Испания.

Увидеть больше коллекций Вы можете на нашем сайте.

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

Все эти коллекции можно купить в фирменных салонах КЕРАМ МАРКЕТ и в интернет-магазине

Сайт: https://www.keram-market.ru - Плитка и Сантехника