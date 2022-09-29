Насколько увеличится маткпитал в 2023 году

Стало известно насколько правительство готово увеличить материнский капитал. Эксперты предполагали, что маткапитал за рождение в семье второго ребенка достигнет чуть ли не миллиона рублей. Минтруд России объявил, на какую сумму все же могут рассчитывать родители. Политики подтверждали, как важно помогать семьям в стране, на что и рассчитан маткапитал. «Для серьезного улучшения демографии не нужно загонять людей во временные рамки, они должны быть уверены в стабильной и постоянной поддержке государства. Такие крупные меры, как маткапитал, льготная ипотека, субсидии на жилье, должны стать постоянно действующими. Расширять их нужно не по срокам, а по содержанию. Ту же семейную ипотеку необходимо обязательно распространять на вторичное жилье и снижать ставку по программе хотя бы вдвое. Маткапитал необходимо вводить и на третьих детей, это станет хорошей мерой стимулирования многодетности», — отмечал депутат Госдумы Сергей Миронов. Так, стали известны цифры, на сколько увеличится материнский капитал на второго ребенка. В 2023 году сумма достигнет 780 тысяч рублей, сообщает Минтруд РФ. «Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тысяч рублей, на второго ребенка — на 85,9 тыс. рублей и составит 779 тысяч рублей. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей», — прокомментировал министр Антон Котяков.