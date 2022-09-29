Назван предельный возраст мобилизации для медиков

Вадим Карасев

«Объясняем.рф»: женщин-медиков без звания офицера могут мобилизовать до 45 лет

Предельный возраст призыва женщин-медиков, у которых нет офицерского звания, составляет 45 лет. Об этом говорится в Telegram-канале портала «Объясняем.рф».

Там также сообщается, что женщин-медиков с офицерским званием мобилизовать могут до 50 лет.

Предельный возраст мужчин-врачей, как и остальных военнообязанных, для рядового и сержантского состава — до 50 лет, для младших офицеров — до 60 лет, для старших офицеров — до 65.

Ранее появились подробности о подготовке мобилизованных медиков. Она будет проходить в специальных центрах.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщал, что в ходе частичной мобилизации могут быть призваны несколько тысяч медицинских работников.