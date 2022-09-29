Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУПостпред Ульянов сообщил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС более 30 раз за 2,5 месяца

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал количество совершенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ее инфраструктуры за последние 2,5 месяца. По его словам, со стороны украинские военных было произведено более 30 попыток атаковать объект и выпущено не менее 120 снарядов, сообщает ТАСС.

«По данным Министерства обороны России, за последние два с половиной месяца украинские вооруженные формирования обстреливали территорию ЗАЭС и ее инфраструктуру свыше 30 раз, выпустив более 120 артиллерийских снарядов и применив не менее 16 беспилотников-камикадзе», — заявил российский дипломат.

Он поблагодарил МАГАТЭ за посещение ЗАЭС и указал на попытки всячески переврать доклад генерального директора организации, отыскивая в нем то, чего там не было. Ульянов добавил, что украинские спецслужбы пытаются оказывать психологическое воздействие на обслуживающий персонал станции, постоянно угрожая им и их близким.

Ранее ВСУ обстреляли российский приграничный поселок Краснооктябрьский. Было зафиксировано более 20 прилетов с украинской территории. Среди мирных жителей поселка никто не пострадал.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям мобилизованных и участникам СВО
Волонтеры #МЫВМЕСТЕ будут помогать семьям мобилизованных и участникам
Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Названо количество обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Состоялся релиз Despot’s Game — игра уже доступна в подписке Game Pass
Состоялся релиз Despot’s Game — игра уже доступна в подписке Game Pass
Приватные прокси - правила и особенности использования
Приватные прокси - правила и особенности использования
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Напольная плитка под камень – критерии выбора
Лена Катина рассказала о больном раком муже
Лена Катина рассказала о больном раком муже
Директор Бориса Моисеева уже давно переписал квартиру на себя
Директор Бориса Моисеева уже давно переписал квартиру на себя
Лолита Милявская рассказала об отношениях с Борисом Моисеевым
Лолита Милявская рассказала об отношениях с Борисом Моисеевым
Татьяна Брухунова предсказала будущее России
Татьяна Брухунова предсказала будущее России
Владимир Кузьмин устроил романтическую фотосессию с женой в годовщину свадьбы
Владимир Кузьмин устроил романтическую фотосессию с женой в годовщину
Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud Gaming
Google объявила о закрытии Stadia — одного из конкурентов Xbox Cloud

Топ на сегодня

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
США назвали результаты референдумов о присоединении к России
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа
Певица Валерия высказалась о дебюте мужа

Еще по теме

Украину уличили в сожалении о допуске миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В резолюции МАГАТЭ не упомянули про обстрелы Запорожской АЭС
Небензя заявил об отсутствии у российских военных причин обстреливать ЗАЭС
МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС