Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать
Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал "Вечерней Москве" о том, какие профессии в ближайшие годы будут самыми высокооплачиваемыми. На большие зарплаты смогут рассчитывать не только IT-специалисты.
"Самые большие заработные платы там, где большие объемы и высокая маржинальность. Это IT-индустрия и киберсфера. Например, заработок бухгалтера, который трудится в индустрии "айти", будет превышать намного сумму, которую платят его коллеге из сферы общепита. Хотя задачи и функционал у них практически не отличаются", - отметил эксперт.
Валинуров порекомендовал искать работу в агросекторе, поскольку именно эта индустрия сейчас показывает высокую динамику по приросту зарплат. Но речь идет именно об управленческой сфере.
Доходные профессии можно искать и в областях электроники и машиностроения, связанных с импортозамещением. Вскоре там откроются новые вакансии с выгодными финансовыми предложениями. То же самое касается банковского сектора. Туризм же, уверен эксперт, будет самым прибыльным направлением.
Ранее аналитики перечислили самые высокооплачиваемые актуальные вакансии, предполагающие дистанционную занятость. Наибольшая зарплата — до 250 тысяч рублей в месяц — была предложена руководителю отдела тестирования.