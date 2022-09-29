Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать
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Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать

Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал "Вечерней Москве" о том, какие профессии в ближайшие годы будут самыми высокооплачиваемыми. На большие зарплаты смогут рассчитывать не только IT-специалисты.

"Самые большие заработные платы там, где большие объемы и высокая маржинальность. Это IT-индустрия и киберсфера. Например, заработок бухгалтера, который трудится в индустрии "айти", будет превышать намного сумму, которую платят его коллеге из сферы общепита. Хотя задачи и функционал у них практически не отличаются", - отметил эксперт.


Валинуров порекомендовал искать работу в агросекторе, поскольку именно эта индустрия сейчас показывает высокую динамику по приросту зарплат. Но речь идет именно об управленческой сфере.

Доходные профессии можно искать и в областях электроники и машиностроения, связанных с импортозамещением. Вскоре там откроются новые вакансии с выгодными финансовыми предложениями. То же самое касается банковского сектора. Туризм же, уверен эксперт, будет самым прибыльным направлением.

"Все, кто занимается развитием отечественного туризма, получат возможность разбогатеть, так как эта сфера станет максимально прибыльной. Уже сегодня растут цены на услуги, соответственно, растет и маржинальность. Это означает, что работодатели будут повышать заработные платы сотрудникам".

Ранее аналитики перечислили самые высокооплачиваемые актуальные вакансии, предполагающие дистанционную занятость. Наибольшая зарплата — до 250 тысяч рублей в месяц — была предложена руководителю отдела тестирования.

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По материалам: uposters.ru

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