Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
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Неизвестные открыли стрельбу в школе в США

Неизвестные открыли стрельбу в школе в СШАВ американском городе Окленд неизвестные открыли стрельбу в школе

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в среду, 28 сентября, в американском городе Окленд, штат Калифорния. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что при стрельбе пострадали «по меньшей мере шесть человек». Все они были госпитализированы. Из учебного заведения эвакуировали всех учащихся.

По данным сотрудников правоохранительных органов, стрельбу могли устроить три человека. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемых.

В июне сообщалось, что 15-летний подросток погиб при стрельбе на уличном празднике в Вашингтоне. В результате инцидента также пострадали три человека, включая офицера полиции. Стрельба произошла на бесплатном уличном концерте, приуроченном к годовщине отмены рабства в США.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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