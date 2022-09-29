Нейросеть изобразила персонажей «Звёздных войн» в детстве. В том числе штурмовиков и Дарта Вейдера
Нейросеть Midjourney продолжает покорять нас своими творческими проявлениями. Если вы вдруг ещё не в курсе, этот искусственный интеллект создаёт изображения по текстовому запросу. Вы пишите, что хотите увидеть, а Midjourney рисует это, основываясь на своей обширной базе данных.
В этот раз пользователь Reddit попросил нейросеть изобразить детские версии некоторых персонажей «Звёздных войн» — из оригинальной трилогии, трилогии приквелов и самой последней с Рей и Кайло Реном.
Ну и вот что получилось. Как оказалось, чтобы вернуться в детство, совершенно необязательно снимать шлем.
Люк Скайуокер
Чубакка
Ну разве не милаха?
Мейс Винду
Фиолетовый фон идеально дополняет этого персонажа. Нейросеть тоже может быть крайне внимательна к деталям.
Хан Соло
Финн
Принцесса Лея
Дарт Мол
Падме Амидала
Кстати, всех этих персонажей играли определённые актёры и актрисы, так что стоит сравнивать труды нейросети ещё и с ними. Похожа ли эта девочка на молодую Натали Портман?
Шив Палпатин
Уже в образе Императора.
Если вам кажется, что это мастер Йода, то наверное нет, ведь мы хорошо знаем, как выглядит малыш Йода по сериалу «Мандалорец».
Рей
Вы точно не готовы к следующему персонажу!
Дарт Вейдер
ВАЛЛИ?
Штурмовички
Боба Фетт
Кайло Рен
Нейросети уже не в первый раз превращают взрослых персонажей кино в детей. Посмотрите наш пост про омолодившихся героев советского кино!