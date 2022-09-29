Николай Басков гордится тем, что попал под американские санкции

Певец Николай Басков и другие звезды попали в черный список США. В августе США ввели санкции против Алины Кабаевой, а также некоторых бизнесменов и руководителей ведущих компаний. На днях список расширился, и в нем появились новые звездные имена. В Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которых хотят обвинить в нарушении прав человека. В нем свыше 190 фамилий. Среди них Роман Абрамович, Константин Эрнст, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Эльвира Набиуллина, Валентина Терешкова, Екатерина Андреева, Павел Астахов и другие. Среди селебрити указаны Марат Башаров, Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Валерий Гергиев, Никита Михалков. Николай Басков уже отреагировал на попадание в список. «Ну что ж... Я горжусь, что я в списке рядом с такими достойными людьми», — написал певец в личном Telegram-канале.45-летний блондин также добавил, что его не пугают меры, предпринятые Штатами. «Не в курсе про недвижимость остальных, но еще раз хочу сказать, что у меня нет и никогда не было недвижимости за границей, счетов и другого гражданства», — подчеркнул он. Пока документ не вступил в силу, его должен рассмотреть и утвердить президент Америки в течение 30 дней. К слову, отмеченный американскими политиками Никита Михалков уже попал под санкции Латвии. Вместе с ним местным властям оказались неугодными Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Тина Канделаки и Полина Гагарина. 76-летний режиссер не расстроился новостью. «А где это?» — с иронией сказал он, имея в виду прибалтийское государство. Так же к ситуации отнесся и Николай Расторгуев. «Значит, если бы я собрался куда-то за границу отдыхать, а я езжу туда только для этого, то страна под названием Латвия рассматривалась бы в самую последнюю очередь, если рассматривалась бы вообще. Поэтому мне абсолютно наплевать, что там написал министр культуры. По всей видимости, была дана какая-то команда, отмашка сверху. Они же все проститутки — эти державки маленькие. Как говорится, все маски сброшены. Повылезало нутро... И русофобство тоже. К тому же это настоящий нацизм», — отметил лидер группы «Любэ».