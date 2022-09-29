Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты

Вадим Карасев

Ученые проанализировали видовое разнообразие цианобактерий из рода Phormidesmis и обнаружили среди выделенных из почв города Апатиты штаммов новый для науки род, который назвали Apatinema. Результаты исследования этих микроскопических организмов, способных приспосабливаться к жизни в самых экстремальных условиях и активно участвующих в биологических круговоротах азота и углерода, позволят использовать их для восстановления арктических техногенных пустошей. Об исследовании рассказала пресс-служба Российского научного фонда.

Цианобактерии очень разнообразны и обитают практически во всех уголках нашей планеты, порой даже в местах с очень экстремальными условиями, например в Арктике. Северные экосистемы из-за сурового климата в целом отличаются бедным видовым разнообразием, также у них довольно низкая продуктивность — способность накапливать органическое вещество в виде биомассы, от которой напрямую зависит обогащенность почв углеродом и азотом. Именно поэтому цианобактерии играют очень важную роль в жизни Арктики. Кроме того, они могут жить и на отвалах многочисленных для региона горнопромышленных предприятий, постепенно делая их более приемлемыми для обычных растений.

Морфологические особенности вида Phormidesmis communis: (a) местообитание — разлив ручья на архипелаге Шпицберген, верхнюю поверхность обрастаний формирует цианобактериальный мат с доминированием Phormidesmis communis. (b–e) микрофотографии разных штаммов. Davydov & Vilnet/Diversity, 2022



Исследователи Полярно-альпийского ботанического сада-института имени Н. А. Аврорина (Кировск) и Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН (Апатиты) пересмотрели таксономию нитчатых цианобактерий рода Phormidesmis, который был обнаружен недавно и пока недостаточно изучен. Ученые проанализировали филогенетические взаимоотношения между видами. Для этого авторы исследования собрали пробы цианобактерий из десяти местообитаний на Севере, посетив архипелаг Шпицберген, Полярный Урал, Карелию и ряд мест в Мурманской области.

Из образцов удалось выделить 23 штамма цианобактерий, которые изучили с помощью микроскопа и анализа определенных последовательностей ДНК. Таким образом, авторы охарактеризовали их и выяснили, что они принадлежали к трем видам рода Phormidesmis, однако один из штаммов оказался отличным от них и по внешнему виду, и по генетическим маркерам. Интересно, что его ученые обнаружили буквально на улице в городе Апатиты. Находку выделили в отдельный род Apatinema: от греческого ἀπάτη — «обман», а также в честь города Апатиты, и νῆμα — «нить», поскольку эти цианеи имеют нитчатую форму.

«Цианобактерии — прекрасный объект, в некотором роде это гиганты среди микроорганизмов: они способны формировать колонии, которые можно увидеть невооруженным взглядом, но всё же большая часть из них обнаруживается при культивировании. Выявление новых для науки таксонов идет в последние годы с лавинообразной скоростью, поскольку широко стали применяться молекулярно-генетические методы. Не стоит удивляться и тому, что неизвестный науке род оказался обитателем городской среды: мы очень мало знаем о цианобактериях антропогенных территорий. В дальнейшем мы планируем рассмотреть возможности изученных нами цианобактерий в восстановлении арктических земель», — рассказывает руководитель проекта Денис Давыдов, заместитель директора по научной работе Полярно-альпийского ботанического сада-института.

Работа, поддержанная грантом Российского научного фонда, опубликована в журнале Diversity.