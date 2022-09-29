"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис
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"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис

"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис

Эштон Катчер поделился подробностями начала романа с Милой Кунис. 44-летний актер рассказал историю из жизни в эфире шоу Our Future Selves, которое снимает совместно с брендом спортивного оборудования Peloton (по задумке проекта Катчер тренируется вместе с гостями и заодно беседует с ними).

В очередном выпуске принял участие кантри-певец Кенни Чесни (знаменитый еще и коротким браком с Рене Зеллвегер). Творчество исполнителя как раз и вдохновило Эштона вспомнить, как он впервые признался Миле в любви.

Первый раз я сказал своей жене, что люблю ее, под твою песню You and Tequila ("Ты и текила"). Наверное, я слегка перебрал с текилой. Я заявился к ней домой пьяный часа в два ночи и просто начал орать: "Я схожу с ума от тебя и текилы!". Я признался ей в любви, а она сказала: "Не говори так, если не чувствуешь этого по-настоящему. Когда ты завтра проснешься с похмелья, все еще будешь меня любить?". Я проснулся наутро и сказал ей: "Я все еще люблю тебя". Чесни эта история удивила:

Понятия не имел, что мы с Грейс Поттер (певица, вместе с которой Кенни записал этот трек. — Прим. ред.) поучаствовали в таком интимном моменте вашей жизни, — сказал музыкант.

Катчер и Кунис знакомы много лет: они встретились на съемочной площадке сериала "Шоу 70-х", когда актеру было 20, а его будущей жене всего 15. По сюжету они играли влюбленную пару: Мила как-то призналась, что именно на съемках, с Эштоном, впервые в жизни поцеловалась. Встречаться же актеры начали гораздо позже, в 2012 году, после того как Эштон развелся с Деми Мур. Через три года Эштон и Мила поженились. У них двое детей — семилетняя Уайетт и пятилетний Димитрий.

В прошлом месяце Катчер впервые рассказал, что перенес редкое аутоиммунное заболевание — васкулит, из-за которого чуть не лишился зрения, слуха и способности ходить. По словам актера, на восстановление ушел год, но теперь он полностью здоров.


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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