Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпеса
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Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпеса

Певца Ар Келли обязали выплатить жертве 300 тысяч долларов на лечение герпесаПевца Ар Келли обязали выплатить свыше 300 тысяч долларов компенсации жертве

Суд обязал американского певца Ар Келли (R. Kelly, настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) выплатить одной из своих жертв 309 тысяч долларов в качестве компенсации. Об этом пишет The Mirror.

Уточняется, что денежные средства пойдут на покрытие расходов на лечение герпеса и на психотерапию. Как утверждает потерпевшая сторона, Ар Келли заразил свою жертву венерическим заболеванием во время одной из их встреч.

Сообщается также, что суд может обязать Келли заплатить десятки тысяч долларов еще одной жертве его преступления. Иск третьего потерпевшего судья отклонил.

В июне Келли был приговорен к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Спустя пару месяцев суд присяжных признал 55-летнего Ар Келли виновным в создании детской порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Ар Келли — обладатель трех премий «Грэмми», музыкант и исполнитель в стиле ритм-н-блюз. В его дискографии 14 студийных альбомов. Певец получил широкую известность в 1995 году после выхода песни I Believe I Can Fly.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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