Певица Валерия высказалась о дебюте мужа

Певица Валерия посмотрела, как муж работает на телевидении. Артистка и Иосиф Пригожин считаются одной из самых образцовых пар в отечественном шоу-бизнесе: они состоят в браке 18 лет и ни разу не давали поводов для сплетен. Однако в их отношениях тоже порой случаются конфликты и разногласия, потому что все вопросы, и личные, и рабочие, они стараются решать вместе. Именно так недавно супруги обсуждали, стоит ли продюсеру пробовать себя в новом амплуа – телеведущего. Как известно, Пригожину предложили занять место рядом с Лерой Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Несмотря на то, что подобного опыта у мужа певицы ранее не было, он дал свое согласие и дебютировал в программе, посвященной внучке Людмилы Гурченко. Валерия высоко оценила работу супруга в кадре, о чем она рассказала в беседе с Аллой Довлатовой на «Русском радио».«Я свои опасения, конечно, высказала ему. Уж не знаю, понравится ли это кому-то еще, но мне кажется, у него есть какой-то свой стержень, своя какая-то линия... А может, за этим его, кстати, и позвали. Потому что безликие не нужны, хочется видеть человека с какой-то позицией», — отметила артистка. А вот Пригожин ранее утверждал, что жена, наоборот, была не в восторге от того, что ему придется обсуждать скандальные темы, связанные с ее коллегами по цеху. Валерия опасалась за их репутацию, но отговаривать супруга не стала. «Она считает, что некоторые темы отдают «желтизной». Но, несмотря на это, Валерия решила отнестись к этому, как ко всем моим новым начинаниям», — объяснял продюсер.