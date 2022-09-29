«Плевать, что ты жрешь тушенку в Казахстане»: боссы в ярости из-за сотрудников, убежавших от мобилизации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «Плевать, что ты жрешь тушенку в Казахстане»: боссы в ярости из-за сотрудников, убежавших от мобилизации

«Плевать, что ты жрешь тушенку в Казахстане»: боссы в ярости из-за сотрудников, убежавших от мобилизации

«Плевать, что ты жрешь тушенку в Казахстане»: боссы в ярости из-за сотрудников, убежавших от мобилизации

После начала частичной мобилизации молодые мужчины стали уезжать за границу. Из-за внезапной эмиграции граждан работодатели теряют сделки и прибыль. Начальники в ярости из-за поведения подопечных.


Некоторые мужчины, решившие покинуть Россию, пообещали начальникам трудиться удаленно. Однако многие не выходят на связь: не отвечают на звонки, сообщения и, соответственно, не выполняют свою работу.

«Пост негодования: многие из вас сейчас уезжают, я отношусь к такому нормально. Ну, решили поехать в отпуск в Монголию, так решили! Чудесная страна, колорит, история! Но зачем вы своим боссам обещаете, что будете работать дистанционно? Это ведь тотальный обман, никто из вас не умеет работать дистанционно.

Уже несколько дней пытаюсь ставить встречи по ряду проектов. Уехавшие вместо попыток наладить свою работу по графику, чтобы подстроиться под нас, предлагают мне встречу в Zoom. Ребят, раз уж это вы уехали, при этом оставаясь на работе в России и получая деньги из Москвы, будьте добры подстроиться под работу Москвы. Выходите на связь! И мне плевать, что вы сейчас жрете тушенку на чемодане где-то в степях Казахстана — вы сами это выбрали, как выбрали не увольняться с работы, видимо, начесав своему боссу, что будете на связи. Или увольняйтесь, чтобы те, кто остался в Москве, пришли на ваше место и смогли организовать работу», — высказался на злободневную тему Максим Задворнов — PR-специалист, сотрудничавший с Black Star, RAKHIM, «Пошлой Молли».

Максим посоветовал руководителям не жалеть сбежавших граждан и искать им замену.

«Боссам на заметку: ваш бизнес сейчас убивает не кризис, не политическая ситуация, а вот такие вот нерадивые сотрудники. Всем уехавшим я желаю только добра. Я не против релокации, когда она осуществляется с умом и ответственностью перед партнерами. Кто обещал работать в эмиграции на Россию — пожалуйста, продолжайте это делать! Справедливости ради, хочу сказать, что есть коллеги, которые вмиг все организовали дистанционно — обычно это сотрудники крупных холдингов, где дебилов не держат, им мое уважение! Но это, скорее, исключение из правил. Всем оставшимся — держитесь. Мы со всем справимся», — заключил он.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

Последние новости

В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории
В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории
Саша Петров о съемках с Данилой Козловским: «На площадке была конкуренция во всем»
Саша Петров о съемках с Данилой Козловским: «На площадке была
Венера в Знаке Весов с 29 сентября по 22 октября 2022 года: что нас ждет в этот период согласно гороскопу
Венера в Знаке Весов с 29 сентября по 22 октября 2022 года: что нас
Огромный алабай, которого боятся даже волки и медведи
Огромный алабай, которого боятся даже волки и медведи
Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного в полевых условиях
Глава Ямала поручил обеспечить мобилизованных наборами самого нужного
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Неизвестные открыли стрельбу в школе в США
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние годы
Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Лолита Милявская в ужасе от происходящей ситуации
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Беременная Ольга Орлова подвергается нападкам хейтеров
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД
Ксения Бородина поскандалила с ГИБДД

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Кировской области появится служба помощи семьям мобилизованных
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
В Турции сочли прекращение использования карт «Мир» саботажем США
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии

Еще по теме

Песков оценил количество фейков о частичной мобилизации
Кому запрещено покидать страну после начала частичной мобилизации?
"Коммерсантъ": разработчики игр вывозят сотрудников из России чартерными рейсами из-за мобилизации
Российский бизнес попросил предоставить отсрочку от мобилизации