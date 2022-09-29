«Плевать, что ты жрешь тушенку в Казахстане»: боссы в ярости из-за сотрудников, убежавших от мобилизации

После начала частичной мобилизации молодые мужчины стали уезжать за границу. Из-за внезапной эмиграции граждан работодатели теряют сделки и прибыль. Начальники в ярости из-за поведения подопечных.

Некоторые мужчины, решившие покинуть Россию, пообещали начальникам трудиться удаленно. Однако многие не выходят на связь: не отвечают на звонки, сообщения и, соответственно, не выполняют свою работу.

«Пост негодования: многие из вас сейчас уезжают, я отношусь к такому нормально. Ну, решили поехать в отпуск в Монголию, так решили! Чудесная страна, колорит, история! Но зачем вы своим боссам обещаете, что будете работать дистанционно? Это ведь тотальный обман, никто из вас не умеет работать дистанционно.

Уже несколько дней пытаюсь ставить встречи по ряду проектов. Уехавшие вместо попыток наладить свою работу по графику, чтобы подстроиться под нас, предлагают мне встречу в Zoom. Ребят, раз уж это вы уехали, при этом оставаясь на работе в России и получая деньги из Москвы, будьте добры подстроиться под работу Москвы. Выходите на связь! И мне плевать, что вы сейчас жрете тушенку на чемодане где-то в степях Казахстана — вы сами это выбрали, как выбрали не увольняться с работы, видимо, начесав своему боссу, что будете на связи. Или увольняйтесь, чтобы те, кто остался в Москве, пришли на ваше место и смогли организовать работу», — высказался на злободневную тему Максим Задворнов — PR-специалист, сотрудничавший с Black Star, RAKHIM, «Пошлой Молли».

Максим посоветовал руководителям не жалеть сбежавших граждан и искать им замену.

«Боссам на заметку: ваш бизнес сейчас убивает не кризис, не политическая ситуация, а вот такие вот нерадивые сотрудники. Всем уехавшим я желаю только добра. Я не против релокации, когда она осуществляется с умом и ответственностью перед партнерами. Кто обещал работать в эмиграции на Россию — пожалуйста, продолжайте это делать! Справедливости ради, хочу сказать, что есть коллеги, которые вмиг все организовали дистанционно — обычно это сотрудники крупных холдингов, где дебилов не держат, им мое уважение! Но это, скорее, исключение из правил. Всем оставшимся — держитесь. Мы со всем справимся», — заключил он.