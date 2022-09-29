Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg
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Почему стоит выбрать для кухни чешские смесители и мойки Zorg

Сантехнические изделия чешского бренда Zorg хорошо знакомы европейским потребителям своим качеством и надежностью в эксплуатации. Ассортиментный перечень компании включает мойки для кухни, смесители, устройства для измельчения пищевых отходов, другие товары. Производитель предлагает линейки товаров, относящиеся к разным ценовым категориям. Каталог компании включает дорогие модели VIP-сегмента, бюджетные решения, варианты из среднего сегмента.

Что нужно знать потребителю о сантехнике Zorg

Чешский производитель предлагает современную сантехническую продукцию, соответствующую строгим европейским и международным нормам. Мойки и смесители Zorg отличаются преимущественно традиционным дизайном. Они изготовлены из качественных материалов, хорошо сочетаются с другими предметами интерьера кухни, оформленной в классическом или минималистском стиле.

Латунные модели смесителей имеют высокий ресурс службы, могут эксплуатироваться на протяжении 15-20 лет, не требуя замены. Официальный сайт Зорг содержит каталог продукции с тысячами наименований. Карточка каждого товара содержит качественное фото и подробное описание, что позволяет покупателю легко подобрать нужный вариант с учетом требований к изделию и финансовых возможностей самого пользователя.

Компания Zorg изготавливает и поставляет на российский рынок:

  • кухонные мойки из стали, бронзы, стекла, гранита, меди и сплавов;
  • смесители для умывальника, душа, мойки на кухне, биде;
  • измельчители пищевых отходов;
  • полотенцесушители;
  • аксессуары для моек, сушки, душевые шланги и стойки, другие товары.

Преимущества чешской сантехники Zorg

Компания Zorg занимает достойное место в списке европейских производителей сантехники. Отличительная особенность ее продукции – надежность, высокое качество сборки и материалов. Это характерно даже для бюджетных серий товаров, которые выгодно отличаются от аналогов из азиатского региона. Изделия Zorg верхнего ценового сегмента выполнены практически безукоризненно.

Отдельного внимания заслуживают латунные модели однорычажных и двухвентильных смесителей для кухни серии Antic, выполненные в античном благородном стиле. Их можно рекомендовать к покупке всем, кто хочет не только получить качественное и функциональное изделие, но и привнести свежие нотки в оформление интерьера. В каталоге компании представлены модели Antic серебристого и бронзового оттенков, украшенные узорами и без них.


# Строительство

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