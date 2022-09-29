Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)
Сегодня, 19:25 Вадим Карасев
Дети - это наше всё. Даже когда они вырастают, они остаются для родителей несмышлёными малышами, которые нуждаются в заботе и опеке. Поэтому все мамы и папы бережно хранят их детские вещи. Например, записи из детских дневников и анкет, в которых на удивление оказывается житейская мудрость, а также много незатейливого юмора.
Вот так всегда
С самооценкой проблем нет
Ценное поручение
Ура, попеда!
Вот же ж... Юлька
Что можно, а что нельзя
Детская народная мудрость
Тайный поклонник Роман
Выясняем отношения
Внутренняя борьба
Понимаем...
Что может быть лучше?
Вот и поговорили
Детские будни
Главное позитивно об этом сообщить
Слова опытной женщины
Вот так всегда
С самооценкой проблем нет
Ценное поручение
Ура, попеда!
Вот же ж... Юлька
Что можно, а что нельзя
Детская народная мудрость
Тайный поклонник Роман
Выясняем отношения
Внутренняя борьба
Понимаем...
Что может быть лучше?
Вот и поговорили
Детские будни
Главное позитивно об этом сообщить
Слова опытной женщины
По материалам: триникси