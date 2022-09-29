Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)

Вот так всегдаДети - это наше всё. Даже когда они вырастают, они остаются для родителей несмышлёными малышами, которые нуждаются в заботе и опеке. Поэтому все мамы и папы бережно хранят их детские вещи. Например, записи из детских дневников и анкет, в которых на удивление оказывается житейская мудрость, а также много незатейливого юмора.

Вот так всегда


С самооценкой проблем нет

С самооценкой проблем нет
Ценное поручение

Ценное поручение
Ура, попеда!

Ура, попеда!
Вот же ж... Юлька

Вот же ж... Юлька
Что можно, а что нельзя

Что можно, а что нельзя
Детская народная мудрость

Детская народная мудрость
Тайный поклонник Роман

Тайный поклонник Роман
Выясняем отношения

Выясняем отношения
Внутренняя борьба

Внутренняя борьба
Понимаем...

Понимаем...
Что может быть лучше?

Что может быть лучше?
Вот и поговорили

Вот и поговорили
Детские будни

Детские будни
Главное позитивно об этом сообщить

Главное позитивно об этом сообщить
Слова опытной женщины

Слова опытной женщины
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу
"Боже, храни королеву": Алеся Кафельникова показа фигуру в белье через год после родов
"Боже, храни королеву": Алеся Кафельникова показа фигуру в
«Вандеркинд» выиграл иск против «Траста»
«Вандеркинд» выиграл иск против «Траста»
Их разрушительный гнев выведет из себя любого: главные стервы по знаку зодиака
Их разрушительный гнев выведет из себя любого: главные стервы по
Популярная игра Vampire Survivors из Game Pass получит русскую локализацию
Популярная игра Vampire Survivors из Game Pass получит русскую
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега Протопопова после скандального побега из СССР
Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега
Врач с Первого канала назвал препятствующий развитию рака продукт
Врач с Первого канала назвал препятствующий развитию рака продукт
Глава Дагестана отругал чиновников фразой «вы что, дебилы, ***?»
Глава Дагестана отругал чиновников фразой «вы что, дебилы, ***?»
Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)
Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)
"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис
"Перебрал с текилой": Эштон Катчер рассказал, как впервые
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым грозят санкции США
Киркоров, Басков, Газманов, Михалков: известен список звезд, которым
Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию оказалось недостоверным
Сообщение о дезертирских печатях для уехавших в Грузию оказалось

Топ на сегодня

Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые можно носить прямо сейчас
Красный цвет покорил Кейт Миддлтон и Неделю моды: 8 вещей, которые
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
США назвали результаты референдумов о присоединении к России
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Директор рассказал, как нашел мертвого Бориса Моисеева
Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД
Бородина пожаловалась на сотрудников ГИБДД

Еще по теме

19 забавных записей из детских дневников и анкет, в которых спрятана житейская мудрость и море смеха
20 записей из детских анкет и дневников, от которых неловко и смешно, ведь все мы через это проходили
18 забавных записей из детских анкет и дневников, за которые немного стыдно, но зато смешно
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)