Подборка забавных записей из детских дневников и анкет (16 фото)

Вадим Карасев

Дети - это наше всё. Даже когда они вырастают, они остаются для родителей несмышлёными малышами, которые нуждаются в заботе и опеке. Поэтому все мамы и папы бережно хранят их детские вещи. Например, записи из детских дневников и анкет, в которых на удивление оказывается житейская мудрость, а также много незатейливого юмора.Вот так всегдаС самооценкой проблем нетЦенное поручениеУра, попеда!Вот же ж... ЮлькаЧто можно, а что нельзяДетская народная мудростьТайный поклонник РоманВыясняем отношенияВнутренняя борьбаПонимаем...Что может быть лучше?Вот и поговорилиДетские будниГлавное позитивно об этом сообщитьСлова опытной женщины