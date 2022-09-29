«Поматросила и бросила» — Белая не желает возвращаться на Дом-2

Вадим Карасев

Снова у Тиграна Салибекова всё идёт не по плану. Он так мечтал о возвращении Юлии Белой, но в итоге их отношения продлились всего один день. Юля лишь использовала Тиграна и в итоге приняла решение, что Салибеков ей совершенно не нужен, возвращаться на проект она не намерена. В итоге мужчина остался один, а Татьяна Афанасова, которая была его девушкой, также ушла с Дом-2.Не складываются у Тиграна крепкие отношения. Две попытки за неделю и обе неудачные. Видимо, Юлии совершенно не понравилось то, что мужчина обещал ей ночью. В самом начале девушка была согласна вернуться на проект. Они даже вместе отправились за вещами, однако на телестройку в итоге вернулся один Тигран.Сложившаяся ситуация очень напоминает историю Анны Брянской и Алексея Адеева. Девушка также ночью уверяла, что вновь станет участницей проекта, а утром сделала вид, будто парню приснилось. Интересно, кто теперь станет утешать мужчину? Может Тиграну стоит отправиться к Кате Горной, как он и хотел изначально, но без Юли?