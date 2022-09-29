Понятие «специалист по спортивной медицине» предложили закрепить законодательно

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий прописать в законе определение «специалист по спортивной медицине». Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте РФ». Согласно законопроекту, специалист по спортивной медицине — это «медицинский работник, к трудовой функции которого относится оказание медицинских услуг спортсменам».



