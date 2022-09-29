Понятие «специалист по спортивной медицине» предложили закрепить законодательно
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Понятие «специалист по спортивной медицине» предложили закрепить законодательно

Понятие «специалист по спортивной медицине» предложили закрепить законодательно

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий прописать в законе определение «специалист по спортивной медицине». Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте РФ». Согласно законопроекту, специалист по спортивной медицине — это «медицинский работник, к трудовой функции которого относится оказание медицинских услуг спортсменам».


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По материалам: pnp.ru

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