Популярная игра Vampire Survivors из Game Pass получит русскую локализацию
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Популярная игра Vampire Survivors из Game Pass получит русскую локализацию

Популярная игра Vampire Survivors из Game Pass получит русскую локализацию


Игра Vampire Survivors уже несколько месяцев доступна в подписке Game Pass в раннем доступе на PC. Проект получил довольно неплохую популярность, у него в Steam больше 115 тысяч отзывов, которые суммарно «крайне положительные».

Сегодня разработчики сообщили дату релиза версии 1.0 игры Vampire Survivors. Она выходит 20 октября, релиз запланирован только на PC. Версия раннего доступа игры Vampire Survivors в Game Pass на PC обновится до релизного проекта. Одна из особенностей релизной версии — наличие новых языков локализации, игра будет доступна после выхода на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, польском, португальском, турецком, русском, упрощенном китайском, корейском и японском.

Разработчики обещают много интересного нового контента в Vampire Survivors на релизе, а вместе с тем и пострелизную поддержку. В том числе, в конце года игра Vampire Survivors перейдет на новый движок.


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По материалам: newxboxone

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