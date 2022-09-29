Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных держав
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Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных держав

Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных державПосол России Антонов: США подталкивают ситуацию к столкновению крупнейших ядерных держав

Посол России в США Анатолий Антонов в статье, опубликованной на сайте журнала The National Interest обвинил Вашингтон в подталкивании ситуации к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями.

«Сегодня очевидным фактом является прямая вовлеченность США в военные действия киевского режима. Ощущение таково, что Россию испытывают на прочность. Хотят проверить, сколько хватит у нас терпения не реагировать на откровенно враждебные действия и выпады», — написал российский посол.

В той же статье Анатолий Антонов заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном в настоящее время переживают беспрецедентный кризис. Он напомнил, что несколько лет назад речь шла о сложном этапе в двустороннем диалоге. «Однако никто даже не мог представить, что дело дойдет до столь опасной черты», — заметил он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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