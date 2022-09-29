Процент игр-сервисов в подписке Game Pass увеличивается в последние годы

Вадим Карасев





Игры-сервисы, они же GaaS игры, которые позволяют разработчикам на протяжении многих лет развивать и монетизировать один тайтл, становятся все более популярными в игровой индустрии. Почти у каждого крупного издательства есть такая игра, и это далеко не всегда Free-to-Play проекты. Аналитическое агентство ampereanalysis изучило подписку Game Pass на предмет количества игр-сервисов, установив, что их процент в каталоге подрос за последние годы.

Аналитики отмечают, что общее количество игр в подписке Game Pass в сентябре 2020 года составляло 294 штуки, а к августе 2022 года это количество достигло 550 штук. Что касается игр-сервисов, в сентябре 2020 года они насчитали таких проектов в подписке Game Pass всего 17 штук (в этот список вошли, в том числе, проекты Bethesda, вроде Fallout 76 и TES Online) — это 6% от подписки на тот момент. В конце же августа 2022 года количество игр-сервисов в Game Pass увеличилось до 46 штук — это 10% от каталога.

При этом, аналитики отмечают, что в момент присоединения EA Play к Game Pass Ultimate, в 2021 году, процентное количество игр-сервисов в Game Pass не изменилось — их оставалось около 6%. Но в 2022 году таких игр в подписке стало становиться все больше, ниже можно видеть динамику по изменению процентного количества игр-сервисов в Game Pass.



