Прохор Шаляпин стал объектом расследования
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Прохор Шаляпин стал объектом расследования

Прохор Шаляпин стал объектом расследования
Певец Прохор Шаляпин уже много лет ищет свое личное счастье. Он обожает роскошь, отдыхает на элитных курортах, обедает в дорогих ресторанах и предпочитает исключительно деликатесы. Он всю жизнь мечтал быть богатым и знаменитым. Детство Прохора было совсем другим, денег ни на что не хватало. Приходилось постоянно терпеть издевательства пьяного отца, нападки одноклассников. А от первого сексуального опыта, он не может оправиться до сих пор. Сейчас Шаляпин – один из самых скандальных артистов российской эстрады. За его любовными похождениями уже много лет наблюдает вся страна. Ему приписывали романы с поэтессой Аллой Пеняевой и актрисой Светланой Светличной. А после свадьбы с бизнес-вумен Ларисой Копенкиной за Прохором закрепилась слава любителя женщин в возрасте. Поклонники уже давно привыкли видеть его в объятиях взрослых дам.
Правда, отношения с ровесницами у Прохора тоже были, но почему-то ни с одной из них до алтаря он пока не доходил. Ради молодой певицы Анны Калашниковой Шаляпин бросил Копенкину. Любовники собирались пожениться, но незадолго до торжества певец узнал о предательстве невесты. В отношениях с Татьяной Гудзевой Прохор тоже столкнулся с обманом: девушка убавила себе 13 лет и скрыла от него дочь-подростка. Когда Прохор встретил канадскую миллионершу Татьяну Дэвис, он подумал, что наконец обрел долгожданное счастье! Молодая, веселая, красивая, богатая – женщина его мечты! Их страстный роман закончился роскошной свадьбой в Лас-Вегасе. Но вместо медового месяца случилась трагедия. Его жена умерла от ковида. Прохор долго не мог прийти в себя. Он редко выходил из дома и практически ни с кем не общался. Но все изменила случайная встреча в переходе на Арбате. Артист буквально лбом столкнулся с симпатичной блондинкой. Пригласил на кофе. На тот момент Ольга уже пережила тяжелый развод, сбежала от мужа-тирана, с которым жила в Австралии.
После знакомства с Ольгой Шаляпин решил кардинально изменить свою жизнь и оставить прошлое только в сердце. Пара строит планы на будущее. Девушка даже приобрела платье для свадьбы! Но смогут ли их мечты осуществиться? Ведь оказалось, что Ольга – не единственная, кто претендует на сердце певца! Сразу несколько женщин заявили о своих притязаниях на Шаляпина. Одна из них даже разработала целый план по соблазнению артиста! Сколько лет было первой женщине Прохора, и как этот сексуальный опыт повлиял на всю жизнь артиста? На что была готова пойти поэтесса Пеняева ради Прохора? Из-за чего он избегает встреч со Светличной? Неужели семейная идиллия с Ларисой Копенкиной была лишь пиар-ходом? Что он готов отдать за щедрые подарки поклонниц? Сколько стоила его свадьба с миллионершей Татьяной Дэвис? Правда ли артист отказался от ее наследства? И какая она на самом деле – идеальная женщина Прохора Шаляпина? Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины» в пятницу, 30 сентября, в 00:10 на «Пятом канале».
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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