Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега Протопопова после скандального побега из СССР
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Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега Протопопова после скандального побега из СССР

Пропущенные похороны матери и смерть жены от рака. Потери Олега Протопопова после скандального побега из СССР

Радости и невзгоды двукратного олимпийского чемпиона были неразрывно связаны с партнершей и возлюбленной. В поисках творческой свободы Олег Протопопов и Людмила Белоусова попросили убежища в Швейцарии, вмиг став «невозвращенцами» и предателями.

В 60-е Людмила Белоусова и Олег Протопопов произвели настоящую революцию в мире фигурного катания. Супруги первыми исполнили многие элементы, например, «космическую спираль», которые впоследствии включили в обязательную программу международных соревнований.

Успех двукратных олимпийских чемпионов оказался недолгим: в 70-е дуэт стали притеснять молодые коллеги. К тому же партия считала номера звезд устаревшими и буквально «выдавливала» их из спорта. Несмотря на ущемления и травлю, Протопопов и Белоусова хотели продолжить заниматься фигурным катанием. В отчаянии они сбежали в Швейцарию, что вызвало огромный скандал в СССР. Какую же цену пара заплатила за свободу творчества? 26 сентября, в пятую годовщину смерти Людмилы Евгеньевны, вспоминаем ее совместную с мужем историю.

Судьбоносная встреча и громкий успех

Детство Олега Протопопова было, мягко говоря, непростым: родившись в Ленинграде в 30-е, он пережил блокаду. От голода и страшной смерти мальчика и его маму-балерину спас поэт «Серебряного века» Дмитрий Цензор. Впоследствии Цензор стал отчимом Олега и подарил ему первые коньки.

Презент поэта в корне изменил жизнь подростка. Пусть и слишком поздно для будущего олимпийца — в 15, — Протопопов начал заниматься фигурным катанием у Нины Лепнинской. В 1951-м талантливый юноша должен был принять участие во Всесоюзных соревнованиях, однако спортивную карьеру прервал призыв в армию. Зато после службы на Балтийском флоте Олегу выпал шанс продемонстрировать свое мастерство: в паре с Маргаритой Богоявленской он завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР.

Спустя год на третьеразрядном семинаре Протопопов случайно познакомился с Людмилой Белоусовой. Чем дольше спортсмены беседовали, тем яснее осознавали, сколько у них общего: Людмила начала тренироваться в 16, грезила создать идеальную эстетически и хореографически программу, любила фигурное катание больше всего на свете. После первого парного вращения и «ласточки» на льду, шестое чувство подсказало Олегу, что он непременно будет выступать с Белоусовой.

«Мы еще не понимали, выйдет из нас пара или нет. Мы ничего не знали, только очень хотели, чтобы получилось, верили в то, что при желании все возможно. Мы были и остались навсегда мечтателями», — подчеркивал Протопопов.

Их разделяли города: Белоусова училась в Московском институте инженеров железнодорожного транспорта. Решение нашлось быстро — Людмила перевелась в аналогичный вуз в Ленинграде, чтобы тренироваться вместе с Протопоповым под руководством Игоря Москвина, а позднее — Петра Орлова. Незаметно для коллег оттачивающие технику партнеры вышли на новый уровень отношений, а в 1957-м поженились.

«Любовь пришла к нам гораздо позже, хотя с первого взгляда мне понравился стройный балтийский морячок», — признавалась Белоусова в книге «Золотые коньки с бриллиантами».

Первые выступления на международной арене были не слишком удачными: ошибки в простых элементах, падения. Зато к началу 60-х и в техническом, и в художественном плане спортсмены заметно выросли. В 1962-м дуэт выиграл золото соревнований СССР и серебро чемпионатов Европы и мира, а через два года состоялся триумф пары на Олимпиаде в Инсбруке. На родину влюбленные вернулись народными героями.

Номера супругов называли шедеврами за лиричность, грамотное использование классической музыки, тонкое отражение образов влюбленных на льду. Слава о дуэте разошлась по всему Советскому Союзу: о спортсменах писали книги, брошюры, статьи, их узнавали в трамваях и на улицах Ленинграда. Вплоть до 1968-го фигуристов считали недосягаемыми для соперников, они собирали золото всех возможных чемпионатов, в том числе, выиграли Олимпиаду в Гренобле.

По знаменитой легенде, с трепетом к советским чемпионам относился даже Никита Хрущев. В разгар одного из банкетов политик выдвинул идею о массовом строительстве жилья, а Протопопов перебил его, отметив, что необходимо воздвигать не только дома, но и катки. Узнав, кто столь нагло к нему обратился, Хрущев не обозлился, а сменил тон. Говорят, после этого инцидента в Ленинграде появился новый Дворец спорта.

Ослабление позиций и скандальный побег

Что же сбросило легендарных спортсменов с пьедестала? Вероятно, виной всему был возраст — конкуренция со стороны более молодых фигуристов давала о себе знать. При этом главным соперником пары считали Станислава Жука: сначала он вместе с супругой Ниной разделил с Протопоповым и Белоусовой золото чемпионата СССР-1961, позднее стал бороться с дуэтом в качестве тренера Ирины Родниной и Алексея Уланова. Прогрессивные и сверхсложные программы Ирины и Алексея смотрелись гораздо выигрышнее в сравнении со «старой школой».

На чемпионате мира 1969-го Протопопов и Белоусова стали третьими, а через год на турнире СССР — лишь четвертыми, что автоматически означало недопуск в сборную. По мнению супругов, главную роль в том, что их не оказалось на Играх в Саппоро, сыграло мнение министерства спорта: партия поставила крест на фигуристах с устаревшей программой.

«Нас никуда и не думали везти: бронзу в парном катании заочно отдали команде ГДР, а за это немцы пообещали поддержать Сергея Четверухина в соревнованиях одиночников, где позиции СССР были послабее. По сути, нас продали, хотя по форме все выглядело вполне прилично», — спустя годы вспоминал Протопопов.

Существовал судейский заговор или нет, но время оглушительных побед для супругов закончилось. На чемпионате СССР 1971-го они стали шестыми, через год взяли бронзу и, чувствуя, что волна травли и критики накрывает с головой, решили уйти из большого спорта. Международные соревнования сменились для фигуристов работой в Ленинградском балете на льду, часто выезжавшем на заграничные гастроли.

По логике, легендарный дуэт должен был привлечь внимание зрителей, однако руководство не выделяло имена чемпионов на афишах. Поклонники узнавали о выступлениях кумиров по «сарафанному радио». Кроме того, по признанию супругов, даже здесь им не давали вздохнуть свободно: говорили, что их программа не вписывается в репертуар балета. Фигуристы заключили: возможная причина травли — то, что они не состоят в партии. Вот только в ответ на поданное заявление в райкоме сказали, что у них имеются и более достойные кандидатуры…

Обиды чемпионов на чиновников копились несколько лет, а последней каплей стало участие в нью-йоркском шоу. Гонорар составил 10 тысяч долларов, но по закону 9947 забрал Госконцерт СССР. Ни заслуженной оплаты труда, ни свободы творчества — Протопопов и Белоусова были в ярости. Единственным выходом из создавшейся ситуации для них оказался побег: на гастролях балета в Швейцарии в 1979-м фигуристы запросили политического убежища, как ранее поступили танцовщики Рудольф Нуреев и Михаил Барышников.

Лебединая песня

Разговор с «невозвращенцами» в СССР был коротким: чемпионов, которых некогда называли «творцами истории», отныне величали предателями родины, лишили всех титулов и званий, их фамилии вычеркнули из советских справочников. Протопопов отмечал, что страна попросту вытеснила их с супругой из мира спорта, не дала возможности продолжить творческие поиски. И просто потому, что влюбленные не хотели бросать фигурное катание, они решили попытать счастья в Европе.

«Нас перевозили из города в город за счет государства. Потом, когда нас «открыли», то подписали разрешение на местожительство», — рассказывал Олег Алексеевич.

Пара поселилась в деревушке Гриндевальд, а в 1995-м получила швейцарское гражданство. Мечта супругов сбылась: они продолжали выступать вместе, несмотря на возраст, — на открытии чемпионата Европы, ледовых шоу. Впрочем, фигуристы не скрывали, что безумно скучали по родине. Возможность приехать в Россию по приглашению главы Госкомспорта Вячеслава Фетисова в 2003-м стала для них подарком судьбы.

«Россия живет в нашей душе, и, где бы мы ни были, она с нами», — говорил Протопопов в программе «Один день» канала ТВС.

На перроне собрались десятки поклонников знаменитых фигуристов с роскошными букетами цветов. Но уже на следующий день радость возвращения омрачилась для Олега Алексеевича посещением кладбища: мама умерла в 1991-м, и тогда его не пустили на похороны близкого человека в Советский Союз.

24 года супруги не видели родины, и с ностальгией объезжали памятные места: первая ледовая арена для тренировок, Дворец спорта «Юбилейный». К удивлению поклонников, 71-летний Протопопов и 68-летняя Белоусова по-прежнему катались так, словно были юными чемпионами. Раздача автографов под бурные овации, восторг зрителей — дуэт словно вновь вернулся в 60-е.

«Мы живем на средства, заработанные в американском шоу. Постоянный источник дохода — пенсия, очень маленькая. На двоих получаем примерно 603 швейцарских франка, это около 500 долларов. Но возвращаться пока не собираемся: вернуть историю обратно — не очень хорошо, тем более мы получили гражданство, другая страна спасла нас в тяжелом положении, мы однолюбы и уже не можем ей изменить», — рассуждала Людмила Белоусова.

Вновь супруги посетили Россию в 2005-м по приглашению Федерации фигурного катания, а в 2014-м — присутствовали на Олимпиаде в Сочи. Их последнее выступление на льду состоялось в США на «Вечере с чемпионами». Протопопову тогда было 83.

Казалось, их жизненная энергия безгранична, но вскоре после окончательного завершения карьеры Людмила Белоусова серьезно заболела. В сентябре 2017-го 81-летняя женщина умерла от рака пищевода, оставив Олега Протопопова в одиночестве. Спортсмен не раз говорил, что супруга — его скрипка. К сожалению, в тот печальный осенний день из мира Олега Алексеевича навсегда исчезла музыка…

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

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