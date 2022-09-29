Психолог растоптала Аллу Пугачеву: «До двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла»
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Психолог растоптала Аллу Пугачеву: «До двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла»

Психолог растоптала Аллу Пугачеву: «До двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла»

Психолог жестко высказалась в адрес Аллы Пугачевой. Первым делом Вероника Степанова прошлась по внешности исполнительницы, а затем усомнилась в ее авторитете.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

С каждым годом Алла Пугачева удивляет общественность внешним видом. Многие отмечают, артистка только молодеет, несмотря на бегущие года. Весной исполнительница хита «Миллион роз» отметила 73-летие. Однако психолог Вероника Степанова считает, что публика попросту не видит настоящее лицо артистки.

«Она ярко выраженный представитель жертвы пластической хирургии. Это такие люди без возраста. Глаз на жопу натянули, парик нацепили, три слоя штукатурки, отфотошопили, вывели. А что это уже непонятно. Вероятно, только ее самые близкие: дети, друзья, родственники могут увидеть, какая она в реальной жизни. Мы не понимаем», — съязвила психолог.

Степанова также считает, что заняться собой Примадонну заставили только дети: Лиза и Гарри, которым в сентябре исполнилось по девять лет.

«Она — баба с яйцами. Есть жесткость, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность, социопатия... Сейчас она немножечко взяла себя в руки, потому что двое маленьких детей, надо как-то следить за здоровьем. Но до двойняшек она пила как тварь, жрала в три горла. Нажрет 40 лишних килограммов, отрежет жир и опять! То есть она с трудом удерживает вообще любые импульсы, — считает Вероника. — Она страшная лудоманка, играет в казино, очень доверчивая, ничего не понимает в бизнесе, с трудом выстраивает отношения с деньгами. Она отдает все мошенникам. До 60 лет у нее даже не было своего дома! Она жила в отеле, какую-то квартирушечку, которую ей удалось купить, отдала дочери. Понимаете, да? Все эти огромные средства, которые Аллочка зарабатывала, все спускалось, прожигалось, проигрывалось».

Психолог усомнилась и во вкладе артистки в мировую культуру, мол, та не совсем оправданно носит статус Примадонны.

«Нас всех заставляли верить, что она Барбара Стрейзанд, Тина Тернер. Так вот, когда они умрут, их с радостью будут слушать, потому что они действительно талантливые певицы. Пугачеву же забудут. Она умрет, и ее забудут. Никто не будет слушать Пугачеву. И когда Собчак говорит о том, что влюблялась, горевала, впадала в депрессию под ее музыку, не верю!» — заявила она на YouTube-канале «Психолог Вероника Степанова».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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