Рэпера Кулио нашли мертвым в доме его друга
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Рэпера Кулио нашли мертвым в доме его друга

Рэпера Кулио нашли мертвым в доме его друга

Скончался рэпер Кулио, известный как исполнитель хита Gangsta Paradise. Ему было 59 лет. О смерти рэпера журналистам сообщил его менеджер.

Кулио обнаружили мертвым в ванной в доме его друга. Как предполагают медики, у музыканта остановилось сердце, однако точная причина смерти пока не известна. 

Кулио появился на публике в последний раз 3 апреля в Сиднее, где прошел его концерт.

Хит Кулио Gangsta Paradise, который является саундтреком к фильму "Опасные мысли" с Мишель Пфайффер в главной роли, считается классикой гангстерского рэпа 90-х. За эту песню рэпер получил премию "Грэмми".

Актриса прокомментировала новости о смерти рэпера в соцсетях.

Я убита горем, узнав о кончине рэпера Кулио. Жизнь так коротка. 30 лет спустя у меня до сих пор мурашки по коже, когда я слышу эту песню, — написала Мишель Пфайффер в инстаграме* и опубликовала отрывок из фильма.

Смерть рэпера также прокомментировал Снуп Догг, который опубликовал в инстаграме* совместное фото с Кулио.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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