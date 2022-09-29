Рэпера Кулио нашли мертвым в доме его друга
Скончался рэпер Кулио, известный как исполнитель хита Gangsta Paradise. Ему было 59 лет. О смерти рэпера журналистам сообщил его менеджер.
Кулио обнаружили мертвым в ванной в доме его друга. Как предполагают медики, у музыканта остановилось сердце, однако точная причина смерти пока не известна.
Кулио появился на публике в последний раз 3 апреля в Сиднее, где прошел его концерт.
Хит Кулио Gangsta Paradise, который является саундтреком к фильму "Опасные мысли" с Мишель Пфайффер в главной роли, считается классикой гангстерского рэпа 90-х. За эту песню рэпер получил премию "Грэмми".
Актриса прокомментировала новости о смерти рэпера в соцсетях.
Я убита горем, узнав о кончине рэпера Кулио. Жизнь так коротка. 30 лет спустя у меня до сих пор мурашки по коже, когда я слышу эту песню, — написала Мишель Пфайффер в инстаграме* и опубликовала отрывок из фильма.
Смерть рэпера также прокомментировал Снуп Догг, который опубликовал в инстаграме* совместное фото с Кулио.
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