Россия захотела продать долги других стран
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия захотела продать долги других стран

Россия захотела продать долги других странРБК: в 2023 году правительство России получит право продавать долги иностранных государств

Правительство России в 2023 году может получить право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам. Эти долги могут быть выкуплены другими странами или же иностранными юридическими лицами, которые не попали под западные санкции. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Отмечается, что такое решение может быть принято в рамках санкций Запада в отношении России, согласно которым ограничили межгосударственные расчеты России с зарубежными странами в долларах и евро.

Новый механизм позволит переуступить долги иностранных государств или юридических лиц перед РФ, которые стало затруднительно обслуживать из-за санкций. Уступка прав требований может быть произведена в пользу юридических лиц, работающих на территории страны-должника и не подпавших под санкции.

Предполагается, что такая мера позволит правительству принимать оперативные решения для стабильных поступлений задолженностей в федеральный бюджет.

22 июня президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий обслуживать внешний госдолг в рублях. Для этого Минфин сможет открывать рублевые счета на имя иностранных депозитариев, бенефициарами которых станут владельцы бумаг и иные лица в порядке, установленном самим финансовым ведомством и Центробанком. Платежным агентом в этом случае выступает Национальный расчетный депозитарий.

Такую схему расчетов правительство анонсировало в мае, когда Минфин США не продлил срок действия генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать свой долг в иностранной валюте.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мобилизованных защитят от коллекторов
Мобилизованных защитят от коллекторов
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь щитовидной железы может вернуться»
Лена Катина о состоянии больного раком мужа: «Риск есть, болезнь
Ubisoft снова перенесла Skull and Bones — теперь на 2023 год
Ubisoft снова перенесла Skull and Bones — теперь на 2023 год
Россия захотела продать долги других стран
Россия захотела продать долги других стран
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
На Дом-2 устроили состязание «на вылет» между парами
Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)
Как выглядят киноверсии диснеевских принцесс (8 фото)
6 главных секретов счастья для Близнецов
6 главных секретов счастья для Близнецов
Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных держав
Посол России обвинил США в подталкивании к столкновению ядерных держав
Мода на осень и зиму 2022-2023: главные тренды
Мода на осень и зиму 2022-2023: главные тренды
Умер американский рэпер Coolio
Умер американский рэпер Coolio
Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии
Лолита Милявская собирается лечить людей от депрессии
Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики
Алла Довлатова показала, как выглядит после пластики

Топ на сегодня

«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике, застрявшем в Верхнем Ларсе при побеге
«Да, это я, в крысу решил сквозануть»: Тимати своем о двойнике,
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Малышева раскрыла неожиданные причины боли в глазах
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Военком ЕАО объяснил мобилизацию не служивших в армии
Как средства с арбутином «стирают» пигментные пятна и выравнивают тон кожи
Как средства с арбутином «стирают» пигментные пятна и выравнивают тон
Перечислены признаки травли в школе
Перечислены признаки травли в школе

Еще по теме

В России ответили французам, требующим у Москвы вернуть «царские долги»
МИД заявил, что Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США
Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях
Российские банки начали применять досудебный порядок взыскания долгов