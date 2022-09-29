Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией

Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией

Россиянин рассказал о ситуации на границе с ФинляндиейРоссиянин рассказал о небольших пробках на границе с Финляндией

На российской границе с Финляндией сейчас не очень большие пробки. Попасть в соседнюю страну желающим уехать удается за несколько часов. «Лента.ру» поговорила с одним из перешедших границу россиян. Он на условиях анонимности рассказал о текущей ситуации в одном из пунктов пропуска.

Мужчина добирался на автобусе. Он приехал на российскую границу в 9 утра 29 сентября, а на территории Финляндии оказался около 13 часов.

Собеседнику «Ленты.ру» удалось пройти границу в течение четырех часов. Большая часть времени ушла сбор и ожидание всех пассажиров. По его словам, водители автобусов удивлялись относительно небольшому потоку транспорта. Пограничники же уделяли большое внимание документам, рассказал мужчина.

«Вопросы у меня были: "куда, когда купил билеты, на сколько"». Ни про военник, ни про призыв ничего не спрашивали, но я так понял, там сидит человек из военкомата и проверяет по своим базам. Я прошел быстро. При этом двоих с нашего автобуса сняли. Вроде как раз по базам из Генштаба», — поделился он.

Финскую границу проходили еще около часа, отметил собеседник «Ленты.ру».

Власти Финляндии официально решили закрыть границу с Россией 30 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Ранее о таком варианте развития событий сообщали источники Helsingin Sanomat.

В сентябре МИД страны объявил, что планирует ввести ограничения на пересечение границы российскими туристами. Так, гражданам России будет разрешен въезд в страну только для посещения друзей и родственников. При этом транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4 видео)
Сильный ураган "Иэн" обрушился на штат Флорида (фото + 4
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц Веры, Надежды и Любови 30 сентября 2022 года
Традиции и запреты, что считалось плохой приметой в День мучениц
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Анджелина Джоли поддержала иранских женщин
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Директор Бориса Моисеева начала зарабатывать на его смерти
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из военкомата
Эдгард Запашный рассказал, что будет делать, если придет повестка из
Александра Гудкова поймали за границей
Александра Гудкова поймали за границей
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов
Симпатичная байкерша
Симпатичная байкерша
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных человека (13 фото)
Знаменитости, которые в ХХ и XXI веке выглядели, как два разных
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и

Еще по теме

На белорусско-польской границе скопились сотни легковых машин
Глава Финляндии: Россия захлебнется притока беженцев
Автобус с пассажирами из Петербурга не пустили через границу с Финляндией
Финляндия зафиксировала второй случай нарушения границ