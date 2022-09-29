Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией

Вадим Карасев

Россиянин рассказал о небольших пробках на границе с Финляндией

На российской границе с Финляндией сейчас не очень большие пробки. Попасть в соседнюю страну желающим уехать удается за несколько часов. «Лента.ру» поговорила с одним из перешедших границу россиян. Он на условиях анонимности рассказал о текущей ситуации в одном из пунктов пропуска.

Мужчина добирался на автобусе. Он приехал на российскую границу в 9 утра 29 сентября, а на территории Финляндии оказался около 13 часов.

Собеседнику «Ленты.ру» удалось пройти границу в течение четырех часов. Большая часть времени ушла сбор и ожидание всех пассажиров. По его словам, водители автобусов удивлялись относительно небольшому потоку транспорта. Пограничники же уделяли большое внимание документам, рассказал мужчина.

«Вопросы у меня были: "куда, когда купил билеты, на сколько"». Ни про военник, ни про призыв ничего не спрашивали, но я так понял, там сидит человек из военкомата и проверяет по своим базам. Я прошел быстро. При этом двоих с нашего автобуса сняли. Вроде как раз по базам из Генштаба», — поделился он.

Финскую границу проходили еще около часа, отметил собеседник «Ленты.ру».

Власти Финляндии официально решили закрыть границу с Россией 30 сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Ранее о таком варианте развития событий сообщали источники Helsingin Sanomat.

В сентябре МИД страны объявил, что планирует ввести ограничения на пересечение границы российскими туристами. Так, гражданам России будет разрешен въезд в страну только для посещения друзей и родственников. При этом транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.