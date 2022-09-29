Саша Петров о съемках с Данилой Козловским: «На площадке была конкуренция во всем»

29 сентября состоится премьера сериала «Надвое». Главные роли в проекте сыграли Петров и Козловский. В недавнем интервью Александр рассказал, как проходили съемки мелодрамы.

Александр Петров и Данила Козловский — главные соперники за внимание зрителей. Фильмы с их участием выходят практически каждый год, оба могут похвастаться армией поклонников. Режиссер Валерий Тодоровский решил объединить таланты актеров в своем новом проекте «Надвое».

В сериале звезды сыграли друзей, хотя Петров признается: поначалу команда скептически отнеслась к подобной идее. «Когда мы пришли в первый день на смену, вся группа подумала о том, что сейчас будет что-то плохое, мол, и один будет требовать внимания, и второй», — делился актер.

Между коллегами действительно развернулось соперничество. «На площадке всегда была конкуренция во всем. Например, кто приехал раньше на смену. У тебя вызов к восьми утра, я старался приехать в 7:45, Даня — в 7:43. Если Даня приезжал позже, я говорил: «Ура! Класс!» — вспоминал Петров.

Впрочем, 33-летнй Александр отмечает, что все это было в шутку, и они на самом деле подружились с первых минут в кадре. «Мы превратились в каких-то школьников. Тодоровский говорил каждый раз: «Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!» — говорил актер.

Режиссер и сам был не прочь раззадорить артистов. Так, по словам звезды, Тодоровский расхваливал любовные эпизоды с участием Козловского.

«У нас было негласное соревнование по красоте постельных сцен. Мы ржали над этим, причем все вчетвером: я, Даня, Лиза и Ира. Тодоровский еще провоцировал: «У Дани такая сцена получилась с Ирой невероятная. Хотите посмотреть? Очень красиво! Вся группа наблюдала за плейбеком и радовалась»… Но это все было смеха ради, в невероятной любви, простоте», — делился Петров в программе «Кино в деталях» канала СТС.