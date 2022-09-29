Семен Слепаков обзавелся, работой за рубежом

Помощница 43-летнего певца Семена Слепакова рассказала о состоянии артиста. Музыкант еще весной пропал из соцсетей и перестал появляться на светских мероприятиях. Все решили, что артист уехал из России, а в качестве места эмиграции называли Израиль или одну из европейских стран. Однако юморист эту информацию не подтверждал и предпочитал хранить молчание. И вот наконец-то помощница Слепакова раскрыла подробности его переезда. Она уточнила, что резидент Comedy Club в настоящее время находится в другой стране, а именно в Израиле, и вполне доволен своим положением. «С ним все хорошо. Он уехал», — цитирует представителя артиста портал Super со ссылкой на Telegram-канал «Светские хроники».Говорят, что Слепаков успел обжиться на новом месте и не сидит без работы. Судя по афишам концертов, у него на середину осени запланированы несколько выступлений в израильских городах, а цена билетов варьируется от 3 до 7 тысяч рублей, но расходятся они не очень активно, возможно потому, что артист избегает объявлять об этом публично. Конечно, былых гонораров у Семена уже не будет, но на жизнь ему хватит. Тем более в эмиграцию Слепаков отправился в гордом одиночестве. Напомним, артист еще в 2019 году развелся с женой Кариной, приходящейся дочерью миллиардеру Игорю Аванесяну. Детей у пары не было, и разошлись они мирно, оставшись друзьями. С тех пор Слепаков держал в тайне свою личную жизнь, однако ему все равно приписывали романы со Светланой Ходченковой, Зоей Зиновьевой и Аглаей Тарасовой.