Собчак назвала способы пережить тяжелые времена
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Собчак назвала способы пережить тяжелые времена

Собчак назвала способы пережить тяжелые временаТелеведущая Ксения Собчак назвала молитву способом пережить тяжелые времена

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала молитву способом пережить тяжелые времена. О том, какими методы помогают ей справляется со стрессом, Собчак поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена).

«Молитва. Звучит странно для меня, понимаю.... Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче», — призналась журналистка. По ее словам, справиться со стрессом ей также помогает просмотр сериалов «с чужими масштабными проблемами», объятия с близкими людьми и разговоры о любви и нежности.

Еще одним способом снизить уровень стресса телеведущая назвала йогу. Особенно ей по душе дыхательные практики. Кроме того, журналистка старается окружить себя красотой. «Картины, красивая одежда, музыка, цветы — все‚ что дарит радость и говорит с тобой на языке мирного времени», — поделилась она.

В апреле Собчак назвала способ сохранить сбережения. «У меня примерно 30 процентов от общего портфеля сейчас будет инвестировано в недвижимость, потому что я считаю, что во время инфляции это, наверное, не очень ликвидная история, но зато она позволяет сохранить какую-то часть капитала», — указала она. На фоне высокой инфляции журналистка призвала подписчиков вкладывать часть сбережений в недвижимость.

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По материалам: lenta.ru

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