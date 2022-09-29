Состоялся релиз Despot’s Game — игра уже доступна в подписке Game Pass
Сегодня состоялся релиз игры Despot’s Game от студии Konfa Games. Проект на протяжении нескольких месяцев находился в раннем доступе в Steam. За это время он получил хорошие отзывы от игроков и критиков, а сегодня Despot’s Game вышел в официальный релиз.
Релиз Despot’s Game состоялся не только на PC. Игра также появилась на Xbox One и Xbox Series X | S, на других платформах она появится позже. Вместе с релизом на PC и Xbox игру Despot’s Game добавили в Game Pass, где она уже доступна.
Despot’s Game
Давай сыграем в игру: я дам тебе нескольких жалких человеков, а ты попробуешь помочь им пройти мой лабиринт. Нет, ты не будешь управлять ими…
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В релизной версии Despot’s Game игроков ждет 6 новых заданий (в дополнение к уже имевшихся 4-м), уникальные способности для оружия 5 класса, новые треки, измененный баланс и многое другое.
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