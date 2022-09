Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре

Вадим Карасев





Microsoft анонсировала список игр, которые получат бесплатно в октябре подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Ранее было известно, что с октября Microsoft перестанет выдавать игрокам обратносовместимые проекты с Xbox 360 и первого Xbox в рамках Games With Gold, и теперь будет предлагаться всего по 2 игры.

Итого, в октябре по Games With Gold игроков на Xbox One и Xbox Series X | S ждут следующие 2 игры.

Windbound: 1-31 октября

Bomber Crew Deluxe Edition: 16 октября — 15 ноября

