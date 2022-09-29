Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре
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Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре

Список бесплатных игр по программе Games With Gold на Xbox в октябре


Microsoft анонсировала список игр, которые получат бесплатно в октябре подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Ранее было известно, что с октября Microsoft перестанет выдавать игрокам обратносовместимые проекты с Xbox 360 и первого Xbox в рамках Games With Gold, и теперь будет предлагаться всего по 2 игры.

Итого, в октябре по Games With Gold игроков на Xbox One и Xbox Series X | S ждут следующие 2 игры.

Windbound: 1-31 октября


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Bomber Crew Deluxe Edition: 16 октября — 15 ноября


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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