Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
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Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России

Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из РоссииPolitico: Евросоюз планирует ограничить ввоз туалетной бумаги, мыла и косметики из России

Европейский союз (ЕС) в рамках восьмого пакета санкций планирует ограничить ввоз туалетной бумаги и мыла з России, а также расширить список персональных санкций против граждан страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

По данным издания, под ограничения могут попасть косметические средства или средства для макияжа, а также средства для бритья, дезодоранты, мыло и туалетная бумага.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы ЕС и вспомнила о письме французского императора Наполеона I его супруге Жозефине.

По данным Politico, новые ограничения затронут экспорт полупроводниковых компонентов, микросхем, самолетов, а также определенных элементов, которые используются в ювелирной промышленности.

Также ЕС намерен расширить список персональных санкций против россиян. «В части персональных санкций ЕС намерен ввести их против почти 30 физлиц и восьми компаний. В том числе речь идет о философе Александре Дугине, певце и лидере группы "Любэ" Николае Расторгуеве и главе концерна "Калашников" Алане Лушникове», — говорится в статье.



Новый пакет санкций

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал, что масштаб и сложность антироссийских санкций приводят к их разной трактовке. Это, объяснил он, вынуждает ЕК постоянно дополнять и пояснять введенные против Москвы ограничения.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен огласила предложение по новым санкциям в отношении России. В частности, в новый пакет ограничений было предложено внести запрет на экспорт авиационной техники, электронных компонентов и ряда химических веществ.

Отмечается, что упомянутые товары относятся к ключевым технологиям и могут быть использованы вооруженными силами.

По словам дер Ляйен, новый пакет антироссийских санкций заложит правовую основу для ограничения цен на нефть и запретит гражданам стран ЕС входить в состав руководства российских государственных компаний.

По данным Financial Times, очередной пакет санкций Евросоюза против России коснется ограничения стоимости нефти, а также области кибербезопасности и информационных технологий. При этом радикально настроенные члены Евросоюза — Польша и страны Балтии — требуют ударить по российской банковской отрасли, отключив от SWIFT еще больше число участников, а также запретить импорт алмазов.

Как сообщает EUobserver, новый пакет санкций содержит предложение о запрете экспорта в Россию смартфонов, радиолокационной аппаратуры, лазерного оборудования и оказания IT-услуг российским клиентам. Об этом говорится в документе, который был составлен Ирландией, Польшей и странами Балтии.

Кроме того, в Евросоюзе предложили запретить ввозить банкноты из Европы и Соединенных Штатов в РФ, а также продавать россиянам недвижимость. Также было предложено запретить гражданам РФ финансировать лоббистские фирмы или негосударственные организации, которые были зарегистрированы в Евросоюзе.

В документе также говорится о возможности снять с эфира некоторые российские телеканалы и ограничить доступы к сайтам таких новостных ресурсов, как NewsFront, SouthFront, а также аналитического центра Katehon и Фонда стратегической культуры и информационного агентства Инфорос.



Последствия санкций

Глава МИД Венгрии Питер Сийярто заявил, что именно антироссийские санкции со стороны ЕС привели Европу к энергокризису, решение которого требует поиска новых партнеров для импорта ресурсов. Сийярто также добавил, что антироссийские санкции наносят огромный вред Европе.

Венгерское правительство полагает, что ограничительные меры, которые приносят больший вред ее инициаторам, а не объектам, «не имеют никакого смысла».

Министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Момен пожаловался, что антироссийские санкции, введенные из-за событий на Украине, ощутимо бьют в том числе по сотрудничающим с Москвой странам.

Глава ведомства призвал разрешить украинский конфликт «как можно скорее». Абдул Момен добавил, что санкции наказывают Россию не так сильно, как простых людей.

Глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик, в свою очередь, отметил, что Польша на себе ощущает последствия антироссийских санкций.

По его словам, ограничительные меры наносят удар по России, однако они наносят вред всем странам, «которые в них участвуют, а значит, и Польша тоже».

Бывший заместитель министра финансов и главы ЦБ, банкир и член совета директоров Unipro Олег Вьюгин заявил, что российская экономика могла бы вырасти на 5-6 процентов в 2022 году, если бы не влияние санкций.

По его словам, санкции работают, так как вместо роста российская экономика столкнется с падением на 4 процента. Но эффективность санкций составляет лишь 30-40 процентов, так как Россия успешно применяет механизмы для их обхода.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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