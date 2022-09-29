Студентов очной и заочной формы обучения будут принимать в вузы в единые сроки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Студентов очной и заочной формы обучения будут принимать в вузы в единые сроки

Студентов очной и заочной формы обучения будут принимать в вузы в единые сроки

Студентов очной и заочной формы обучения будут принимать в вузы в единые сроки

В Министерстве науки и высшего образования установили единый срок для приема в высшие учебные заведения студентов очной и заочной формы обучения, правило вступит в силу с 1 марта 2023 года. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.

Этим решением в Министерстве отменили существовавшую прежде норму, согласно которой вузы могли самостоятельно определять сроки поступления для заочников, из-за чего приемная кампания для них продолжалась до конца сентября.

Новые правила будут применяться вплоть до 1 сентября 2027 года. «Теперь для поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по всем формам обучения срок завершения приема документов не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, дополнительный прием завершается не позднее 29 августа», — рассказали в пресс-службе. При этом конкурсные списки абитуриентов можно будет обновлять до дня издания приказов о зачислении, уточнили там.

В ведомстве отметили, что наличие у абитуриентов знака ГТО будет подтверждаться с помощью данных на портале Минспорта, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО или посредством приказа о награждении от уполномоченного органа.

Между тем 26 сентября стало известно, что в Министерстве сократят количество специальностей, по которым поступающие смогут участвовать в конкурсе, с 10 до 5. Ранее в ведомстве утвердили минимальные баллы для успешной сдачи ЕГЭ на 2023-2024 учебный год. В частности, по русскому языку потребуется набрать 40 баллов, по математике — 39, а по истории — 35. 

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов
Симпатичная байкерша
Симпатичная байкерша
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Звезда «Нэшвилла» обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей дочери
Звезда «Нэшвилла» обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей
В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми скриншотами игры
В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми
В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты
На Xbox уже доступно обновление Labor of Love для Terraria, с новыми достижениями
На Xbox уже доступно обновление Labor of Love для Terraria, с новыми

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и

Еще по теме

Минобразования утвердило новые правила приема в вузы на 2018 год
Госдума запрещает Минобрнауки менять правила поступления в вузы незадолго до экзаменов
В правительстве озвучили условия приема в вузы в 2021 году
Российские вузы завершают публикацию правил приёма на 2020/21 учебный год