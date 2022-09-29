Студентов очной и заочной формы обучения будут принимать в вузы в единые сроки

В Министерстве науки и высшего образования установили единый срок для приема в высшие учебные заведения студентов очной и заочной формы обучения, правило вступит в силу с 1 марта 2023 года. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили ТАСС.

Этим решением в Министерстве отменили существовавшую прежде норму, согласно которой вузы могли самостоятельно определять сроки поступления для заочников, из-за чего приемная кампания для них продолжалась до конца сентября.

Новые правила будут применяться вплоть до 1 сентября 2027 года. «Теперь для поступающих на обучение по результатам ЕГЭ по всем формам обучения срок завершения приема документов не ранее 20 июля и не позднее 25 июля, дополнительный прием завершается не позднее 29 августа», — рассказали в пресс-службе. При этом конкурсные списки абитуриентов можно будет обновлять до дня издания приказов о зачислении, уточнили там.

В ведомстве отметили, что наличие у абитуриентов знака ГТО будет подтверждаться с помощью данных на портале Минспорта, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО или посредством приказа о награждении от уполномоченного органа.

Между тем 26 сентября стало известно, что в Министерстве сократят количество специальностей, по которым поступающие смогут участвовать в конкурсе, с 10 до 5. Ранее в ведомстве утвердили минимальные баллы для успешной сдачи ЕГЭ на 2023-2024 учебный год. В частности, по русскому языку потребуется набрать 40 баллов, по математике — 39, а по истории — 35.