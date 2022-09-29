Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб

Светская львица Светлана Бондарчук не понимает, чему удивляются люди. Экс-жена режиссера Федора Бондарчука поставила на место хейтеров, удивившихся тому, что фанаты так зацепились за ее недвижимость. Манекенщица вышла на связь с поклонниками у себя в соцсетях, дав отпор сплетникам. Светлана Бондарчук также прокомментировала слухи о том, что у нее якобы есть квартира, в которой она хранит свои шубки.Бывшая жена режиссера дала понять, что она все-таки дама обеспеченная, сделав акцент на том, что много работает. И чужих денег не считает. Так что звездная блондинка может позволить себе купить отдельные апартаменты для хранения личных вещей. Ничего особенного в этом модель не видит. «У меня есть шуба, и не одна, у меня есть квартира, у меня есть вещи красивые, я очень много работаю. И я не понимаю, что вас так поражает, что у человека может быть место, где хранятся его личные вещи. Что вас изумило в этом случае?» — добавила Бондарчук.