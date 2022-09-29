Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб

Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Светская львица Светлана Бондарчук не понимает, чему удивляются люди.   Экс-жена режиссера Федора Бондарчука поставила на место хейтеров, удивившихся тому, что фанаты так зацепились за ее недвижимость. Манекенщица вышла на связь с поклонниками у себя в соцсетях, дав отпор сплетникам. Светлана Бондарчук также прокомментировала слухи о том, что у нее якобы есть квартира, в которой она хранит свои шубки.
Бывшая жена режиссера дала понять, что она все-таки дама обеспеченная, сделав акцент на том, что много работает. И чужих денег не считает. Так что звездная блондинка может позволить себе купить отдельные апартаменты для хранения личных вещей. Ничего особенного в этом модель не видит. «У меня есть шуба, и не одна, у меня есть квартира, у меня есть вещи красивые, я очень много работаю. И я не понимаю, что вас так поражает, что у человека может быть место, где хранятся его личные вещи. Что вас изумило в этом случае?» — добавила Бондарчук.
# Шоу-бизнес Бондарчук Светлана
По материалам: z-aya

Последние новости

«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов
Симпатичная байкерша
Симпатичная байкерша
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Звезда «Нэшвилла» обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей дочери
Звезда «Нэшвилла» обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей
В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми скриншотами игры
В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми
В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты
На Xbox уже доступно обновление Labor of Love для Terraria, с новыми достижениями
На Xbox уже доступно обновление Labor of Love для Terraria, с новыми

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и

Еще по теме

Светлана Бондарчук рассказала о своей эмиграции
Светлана Бондарчук рассказала русофобстве за рубежом
Светлана Бондарчук в ужасе от сбежавших звезд
Бывшая жена Федора Бондарчука поразила всех своей фигурой