Светлана Иванова показала редкое фото 10-летней дочки от Джаника Файзиева

Звезда сериалов «Вербное воскресенье», «Тест на беременность», актриса Светлана Иванова не любит афишировать личную жизнь. Светлана Иванова востребована в профессии, с актрисой каждый год выходит по несколько проектов. Она не только активно снимается в кино и служит более 10 лет в театре «Современник», но и успевает участвовать в различных телешоу. Ее талантом восхищаются не только поклонники, но и даже коллеги. Иванова успешна не только в профессии, но и в личной жизни. Актриса счастлива в браке с режиссером, сценаристом и продюсером Джаником Файзиевым, который старше ее на 24 года. Пара познакомилась в 2011 году на съемках картины «Август. Восьмого». Тогда Файзиев был еще женат, но это не помешало влюбленным закрутить роман.В 2012 году у Светланы и Джаника родилась дочь Полина, а через шесть лет в их союзе появилась еще одна дочь, которую назвали необычным именем — Мирой. Иванова не любит говорить о своих отношениях с режиссером и детьми. Она старается делать акцент на своих творческих проектах, а не на семейной жизни. Однако известно, что в 2019 году Светлана и Джаник тайно узаконили отношения. Звезда сериала «Тест на беременность» редко делится снимками с дочерьми. Однако в свой день рождения, который актриса отмечала 26 сентября, сделала исключение. Свой личный праздник Иванова провела в кругу семьи. В честь 37-летия она показала и повзрослевшую дочку от Джаника Файзиева. 10-летняя Полина растет настоящей красавицей, которая очень похожа на именитого отца.«Мне 37. Ощущается, как 73. Всем спасибо» — написала Светлана в блоге. Поклонники и коллеги тут же стали заваливать актрису комплиментами и поздравлениями. «С днем рождения, вы замечательная и превосходная», «Вы моя самая любимая актриса! Светите нам, Светлана. Без света так тяжело», «Ну со стороны видится как 27! С днем рождения, прекрасная Света!», «Пусть скорее будет чудо», «С новым годом жизни! Она продолжается, никто не знает, что будет в следующей серии» — комментировали фолловеры.