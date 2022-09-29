Татьяна Брухунова предсказала будущее России

Светская львица Татьяна Брухунова дала свой прогноз на будущее. Жена юмориста взяла на себя смелость поделиться своим прогнозом на будущее. Она, опираясь на предсказание Ванги, объяснила россиянам, что их ждет в ближайшее время. Высказываний астрологов и экстрасенсов на эту тему прозвучало уже много, но не все из них были позитивными. Брухунова предпочитает верить в лучшее. Молодая жена Евгения Петросяна уверена в хорошем исходе всех конфликтов. Будут происходить трансформации, без которых невозможны никакие перемены.«У Ванги для России светлое будущее, и сомнений у меня в этом нет. Мы живем в сложное время, мир меняется. Он не будет прежним, и это данность»,— делится своим мнением Татьяна. Между прочим, несколько дней назад Брухунова призналась, что кто-то из её родных уже получил повестку и будет мобилизован. «Но я не кричу об этом на каждом углу», — подчеркнула она. Об этом она рассказала в ответ на прозвучавшую критику в её адрес по поводу слишком спокойной реакции на объявление частичной мобилизации. Известно, что никто из звезд российского шоу-бизнеса пока не получил повестку, однако многие говорят о готовности уйти на фронт. Эдгард Запашный с братом намерены оставить работу в цирке для того, чтобы отдать долг родной стране. При этом в светской тусовке наблюдается очевидный раскол: одни артисты отменяют все выступления или уезжают из страны, а другие остаются и продолжают выступать. Не хочет прерывать гастроли, например, Лолита Милявская, чувствующая большую ответственность перед теми, кто находит поддержку в её песнях. А вот Валерия и Стас Михайлов от ближайших сольных концертов отказались.