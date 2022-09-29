Татьяна Тарасова заступилась за фигуристов, которых призвали на фронт
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Татьяна Тарасова заступилась за фигуристов, которых призвали на фронт

Татьяна Тарасова заступилась за фигуристов, которых призвали на фронт
Тренер Татьяна Тарасова в шоке от того, что забирают лучших спортсменов. Спортсменка была вынуждена вступиться за фигуристов российской сборной 22-летнего Макара Игнатова и 23-летнего Дмитрия Алиева, получивших повестки. Заслуженная тренер удивилась тому факту, что спортсменов, занятых подготовкой к турнирам нового сезона, решили отправить в армию. «Это, конечно, совсем уже ни к чему. Основной состав сборной очень маленький, а эти два спортсмена входят как раз в основной состав. На страну-то их 4–5 человек. Поэтому выступать будет некем на чемпионате Европы и мира. На пальцах двух рук можно пересчитать наших основных спортсменов», — посетовала наставница олимпийских чемпионов.
Тарасова уточнила, что не считает необходимым освобождать спортсменов от частичной мобилизации, объявленной в стране, но полагает, что в некоторых случаях можно сделать исключение и дать особенно выдающимся атлетам отсрочку. «Всегда было исключение из правил. Можно перенести это на конец сезона. Отложить это на после чемпионата мира»,— цитирует тренера «Матч ТВ». Напомним, ранее стало известно, что повестку получил бывший игрок сборной России по футболу Динияр Билялетдинов. Футболисту 37 лет, в боевых действиях он не участвовал, а службу в армии 19 лет назад проходил в специфическом ключе — поспортивной линии. Отец полузащитника полагает, что его сына призвали по ошибке, и намерен разобраться в ситуации.
# Шоу-бизнес Тарасова Татьяна
По материалам: z-aya

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