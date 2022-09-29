Телеграм-канал Mash: комик Александр Гудков уехал из России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Телеграм-канал Mash: комик Александр Гудков уехал из России

Телеграм-канал Mash: комик Александр Гудков уехал из России

Телеграм-канал Mash со ссылкой на своих подписчиков сообщает, что комик и телеведущий Александр Гудков покинул Россию после объявления частичной мобилизации и уехал в Узбекистан.

Он не стоит в очередях, ведь выбрал не самое популярное направление — солнечный Ташкент, — говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее Александр Гудков оказался в центре скандала после того, как снял пародию на клип певца Shaman "Я русский" — в варианте Гудкова песня называется "Я узкий". Председатель генсовета "Гражданского комитета России" Артур Шлыков направил в Следственный комитет обращение с просьбой проверить клип Гудкова, в котором члены комитета увидели "попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку". Шлыков призвал возбудить в отношении комика уголовное дело по статье 282, Гудкову может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В феврале Гудков также высказался против военной спецоперации РФ на Украине.

В Ташкент ранее отправился и рэпер Тимати, который столкнулся с критикой из-за своей поездки, которая совпала с объявлением в России частичной мобилизации: поскольку музыкант публично поддержал военную спецоперацию РФ на Украине, подписчики призвали его отправиться на фронт добровольцем. Тимати ответил на критику, заявив, что находится в России и при получении повестки "отдаст долг Родине".

После объявления в России частичной мобилизации решение покинуть страну приняли многие россияне, несмотря на сильно подорожавшие билеты и очереди на границах. Большинство из них отправились в Армению, Казахстан и Грузию, куда не требуется виза. Кроме того, некоторые иностранные компании приняли решение вывезти из страны своих сотрудников — в первую очередь это коснулось специалистов IT-сферы.

Ранее также объявили о том, что мобилизация может затронуть в том числе деятелей культуры: музыкантов и актеров, а также профессиональных спортсменов.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
ЕС захотел закрыть россиянам доступ к криптовалютам
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой под частичную мобилизацию
«Элита закончилась»: депутат о том, попадут ли внуки Аллы Пугачевой
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан
Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов
Симпатичная байкерша
Симпатичная байкерша
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Иран захотел поставлять в Россию два автомобиля
Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Светлана Бондарчук рассказала о квартире для шуб
Звезда «Нэшвилла» обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей дочери
Звезда «Нэшвилла» обвинила Владимира Кличко в удерживании их общей
В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми скриншотами игры
В Microsoft Store появилась страница ремейка Dead Space с новыми
В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
В Дагестане погибли четыре человека в аварии с КамАЗом и маршруткой
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо зарабатывать
Не только IT: россиянам объяснили, в каких сферах можно хорошо
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Звезда ТНТ рассказал о предложении стать ведущим КВН
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты
Новый вид цианобактерий назван в честь города Апатиты

Топ на сегодня

Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды почтили память Сергея Пускепалиса
Премьера «Сердца Пармы», на которой он должен был блистать... Звезды
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Натуральная помощь при отравлениях и нарушении микрофлоры кишечника
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Хилари Дафф - 35: звезда сериала «Лиззи Магуайер» и певица (15 фото)
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось недостоверным
Сообщение о рассылке повесток в военкомат в соцсетях оказалось
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и Airbus
Эксперты оценили перспективы России по отказу от самолетов Boeing и

Еще по теме

На комика Гудкова написали заявление в Генпрокуратуру за клип «Я узкий»
Александр Гудков с юмором отреагировал на скандал
Александру Гудкову может грозить реальный срок
Александр Гудков после неудачных шуток сбежал из страны