Телеграм-канал Mash: комик Александр Гудков уехал из России

Вадим Карасев

Телеграм-канал Mash со ссылкой на своих подписчиков сообщает, что комик и телеведущий Александр Гудков покинул Россию после объявления частичной мобилизации и уехал в Узбекистан.

Он не стоит в очередях, ведь выбрал не самое популярное направление — солнечный Ташкент, — говорится в сообщении телеграм-канала.

Ранее Александр Гудков оказался в центре скандала после того, как снял пародию на клип певца Shaman "Я русский" — в варианте Гудкова песня называется "Я узкий". Председатель генсовета "Гражданского комитета России" Артур Шлыков направил в Следственный комитет обращение с просьбой проверить клип Гудкова, в котором члены комитета увидели "попытку унижения чести и достоинства по национальному признаку". Шлыков призвал возбудить в отношении комика уголовное дело по статье 282, Гудкову может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В феврале Гудков также высказался против военной спецоперации РФ на Украине.

В Ташкент ранее отправился и рэпер Тимати, который столкнулся с критикой из-за своей поездки, которая совпала с объявлением в России частичной мобилизации: поскольку музыкант публично поддержал военную спецоперацию РФ на Украине, подписчики призвали его отправиться на фронт добровольцем. Тимати ответил на критику, заявив, что находится в России и при получении повестки "отдаст долг Родине".

После объявления в России частичной мобилизации решение покинуть страну приняли многие россияне, несмотря на сильно подорожавшие билеты и очереди на границах. Большинство из них отправились в Армению, Казахстан и Грузию, куда не требуется виза. Кроме того, некоторые иностранные компании приняли решение вывезти из страны своих сотрудников — в первую очередь это коснулось специалистов IT-сферы.

Ранее также объявили о том, что мобилизация может затронуть в том числе деятелей культуры: музыкантов и актеров, а также профессиональных спортсменов.

Ксения Смирнова