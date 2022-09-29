Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами
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Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами

Томский губернатор поручил главам муниципалитетов круглосуточно быть на связи с военкомами

Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил главам муниципалитетов в постоянном режиме находиться на связи с военкомами и местными жителями, чтобы оперативно решать все возникающие проблемы.

"Поручаю главам муниципалитетов 24/7 быть на связи с военкомами, с жителями, с руководителями организаций. Проверяйте каждое обращение, решайте каждую проблему. Также ставлю задачу главам муниципалитетов развернуть на местах пункты приема помощи нашим воинам – продуктов, вещей, предметов личной гигиены. И оперативно передавать ее отправляющимся на службу Родине. Такие примеры в муниципалитетах уже есть, и они должны стать правилом", - написал Мазур в своем telegram-канале.


Он также подчеркнул, что есть ошибки при мобилизации. Глава области призвал военный комиссариат оперативно их исправлять.

"Мне поступают сигналы о том, что не везде в военкоматах соблюдается порядок мобилизации, утвержденный Генеральным штабом Вооруженных Сил. В частности, повестки получили жители, не проходившие срочной службы, и не подлежащие частичной мобилизации по возрасту. Обращаюсь к военному комиссару Томской области: будьте внимательны к ошибкам, и вовремя их исправляйте", - заявил Мазур.

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По материалам: uposters.ru

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